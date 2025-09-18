Δυτική Αχαΐα: Παρέμβαση Μαστοράκου για την απομάκρυνση των καμένων οχημάτων από τις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ

Με επιστολή προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης Περιουσίας (ΔΙ.Δ.Ε.Π.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, έθεσε το ζήτημα της άμεσης απομάκρυνσης των καμένων οχημάτων που παραμένουν στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι:

Η παραμονή των καμένων οχημάτων εγκυμονεί κινδύνους ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα, λόγω πιθανής έκλυσης επικίνδυνων ουσιών (πλαστικά, ελαστικά, ορυκτέλαια κ.ά.).

Οι καιρικές συνθήκες και η παρέλευση του χρόνου αυξάνουν τον κίνδυνο δημιουργίας ανεξέλεγκτων εστιών ρύπανσης.

Η τήρηση των πρωτοκόλλων προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τονίζει τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης και ζητά από την ΑΑΔΕ την κοινοποίηση του χρονοδιαγράμματος απομάκρυνσης των κατεστραμμένων οχημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του ζητήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, δήλωσε ότι: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Έχω επικοινωνήσει και με τον Γενικό Διευθυντή του Τελωνείου Πατρών, Παν. Ζαφειρόπουλο, ο οποίος έχει προβεί στην απομάκρυνση των δικύκλων και των μη καμένων Ι.Χ., ενώ με ενημέρωσε ότι διενεργείται δημοπρασία για την απομάκρυνση των καμένων οχημάτων. Οι ενέργειες αυτές συνιστούν σημαντικό βήμα για την ταχεία και ασφαλή αποκατάσταση της περιοχή».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ζητήματος και συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.

