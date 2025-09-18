Δυτική Αχαΐα: Παρέμβαση Μαστοράκου για την απομάκρυνση των καμένων οχημάτων από τις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ

Εθεσε το ζήτημα της άμεσης απομάκρυνσης των καμένων οχημάτων που παραμένουν στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025.

Δυτική Αχαΐα: Παρέμβαση Μαστοράκου για την απομάκρυνση των καμένων οχημάτων από τις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ
18 Σεπ. 2025 15:20
Pelop News

Με επιστολή προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης Περιουσίας (ΔΙ.Δ.Ε.Π.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, έθεσε το ζήτημα της άμεσης απομάκρυνσης των καμένων οχημάτων που παραμένουν στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι:

  • Η παραμονή των καμένων οχημάτων εγκυμονεί κινδύνους ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα, λόγω πιθανής έκλυσης επικίνδυνων ουσιών (πλαστικά, ελαστικά, ορυκτέλαια κ.ά.).
  • Οι καιρικές συνθήκες και η παρέλευση του χρόνου αυξάνουν τον κίνδυνο δημιουργίας ανεξέλεγκτων εστιών ρύπανσης.
  • Η τήρηση των πρωτοκόλλων προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση.

Δυτική Αχαΐα: Παρέμβαση Μαστοράκου για την απομάκρυνση των καμένων οχημάτων από τις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τονίζει τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης και ζητά από την ΑΑΔΕ την κοινοποίηση του χρονοδιαγράμματος απομάκρυνσης των κατεστραμμένων οχημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του ζητήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, δήλωσε ότι: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Έχω επικοινωνήσει και με τον Γενικό Διευθυντή του Τελωνείου Πατρών, Παν. Ζαφειρόπουλο, ο οποίος έχει προβεί στην απομάκρυνση των δικύκλων και των μη καμένων Ι.Χ., ενώ με ενημέρωσε ότι διενεργείται δημοπρασία για την απομάκρυνση των καμένων οχημάτων. Οι ενέργειες αυτές συνιστούν σημαντικό βήμα για την ταχεία και ασφαλή αποκατάσταση της περιοχή».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ζητήματος και συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παππάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1.687 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ