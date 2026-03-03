Δυτική Αχαΐα: Προειδοποιητική κινητοποίηση για τον δρόμο Καρεΐκων–Ριόλου – «Η υπομονή μας εξαντλήθηκε»

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υπομονή της τοπικής κοινωνίας εξαντλήθηκε και πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας είναι αδιαπραγμάτευτες έστειλαν φορείς και κάτοικοι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, διεκδικώντας άμεση αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Καρεΐκων-Ριόλου, αλλά και όλων των δημοτικών οδών που έχουν καταστραφεί από την χρόνια διέλευση φορτηγών και βαρέων οχημάτων των κατασκευάστριων εταιρειών του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου.

Σε μαζική κινητοποίηση που έγινε το πρωί της Τρίτης, στη διασταύρωση του Πέτα, η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και με τη στήριξη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, κάτοικοι και φορείς εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί σε όλο το οδικό δίκτυο. Όπως τονίστηκε η συνεχής διέλευση βαρέων οχημάτων από τα λατομεία, τα οποία εξυπηρέτησαν την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου, έχει προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα, καθιζήσεις, επικίνδυνες λακκούβες και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Δυναμικό «παρών» στην κινητοποίηση έδωσε και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος απευθυνόμενος κυρίως, στον εκπρόσωπο των κατασκευαστριών εταιρειών, αναφέρθηκε συνοπτικά στις ενέργειες της δημοτικής Αρχής και στις επανειλημμένες επισημάνσεις, διαδοχικές συσκέψεις και έγγραφα προς το Υπουργείο Υποδομών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει το παραμικρό ενδιαφέρον. «Η ασφάλεια των δημοτών μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Από την ανάληψη των καθηκόντων μας, κιόλας, κι ενώ ήταν σε εξέλιξη η κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου είχαμε θέσει το ζήτημα της αποκατάστασης των δρόμων που καταστράφηκαν από τους αναδόχους του έργου. Δεν αφήσαμε τίποτε στην τύχη, γιατί η τοπική μας κοινωνία έχει συμβάλει καταλυτικά σ’ ένα μεγάλο έργο, χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να μιλούν για ανάπτυξη σε βάρος του τόπου μας. Απαιτούμε άμεσα την πλήρη αποκατάσταση του οδικού μας δικτύου με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα», ανέφερε ο Δήμαρχος και δήλωσε πως η δημοτική Αρχή θα βρίσκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και πως η ευθύνη για οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα βαρύνει αποκλειστικά όσους δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι τοποθετήσεις κατοίκων, προέδρων κοινοτήτων της περιοχής, αλλά και του βουλευτή Αχαΐας, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, οι οποίοι κάλεσαν τις εταιρείες να προχωρήσουν άμεσα σε αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό δίκτυο, διαφορετικά προειδοποίησαν με νέους αποκλεισμούς.

Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «προειδοποιητική» παρευρέθηκαν ακόμη, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων απ’ όλο τον Δήμο, δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, κ.ά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



