Δυτική Αχαΐα: Συνεδρίασε το Συντονιστικό ενόψει της αντιπυρικής περιόδου υπό τον Αλεξόπουλο

Mε τις πληγές από τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025 να παραμένουν ακόμη ανοιχτές και τα προβλήματα από τα πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα του χειμώνα να εντείνουν τις δυσκολίες, συνεδρίασε το μεσημέρι της Πέμπτης το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, υπό την προεδρία του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου.

Η συνεδρίαση του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. έγινε με σκοπό να καταγραφεί ο απολογισμός του χειμώνα και να προσδιοριστούν οι δράσεις προετοιμασίας και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.

Στην εισήγησή του, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος τόνισε ότι οι πληγές από τη μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού παραμένουν ακόμη ανοιχτές. Όπως επεσήμανε, ο χειμώνας που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς ο Δήμος, μετά την κήρυξή του ως πυρόπληκτος, τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι αν τα διαθέσιμα μέσα και οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, υπάρχει πλέον σημαντική εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες και δράσεις πρόληψης, που περιλαμβάνουν καθαρισμούς παρόδιας βλάστησης και κοινόχρηστων χώρων και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες, συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών στις ορεινές περιοχές και καθαρισμό δασικών δρόμων, ενώ έχουν προχωρήσει και οι απαιτούμενες διαδικασίες για την έγκαιρη πρόσληψη έκτακτου προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, ο κ. Αλεξόπουλος ανακοίνωσε πως προχωρούν οι διαδικασίες για την προμήθεια μίας νέας υδροφόρας χωρητικότητας 10.000 λίτρων, προϋπολογισμού 226.000 ευρώ, ενώ και στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με τους «Γιατρούς του Κόσμου» εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος θα παραδοθούν μέσα ατομικής προστασίας (στολές, κράνη, εργαλεία, κ.α.) για τις ανάγκες πυρόσβεσης και διάσωσης, καθώς και τεχνικός εξοπλισμός, όπως δύο φορητές αυτόνομες γεννήτριες.

Ακόμη, από τον Δήμαρχο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, αλλά και τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής και κυρίως, του ΣΕΔΙΠ Δυτικής Αχαΐας, την οποία χαρακτήρισε αποτελεσματική. Όπως είπε, ο κ. Αλεξόπουλος το «κλειδί» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων είναι ο σωστός συντονισμός, αλλά και η ενεργή συμβολή των εθελοντών και των πολιτών.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αντιπυρική περίοδο, έχοντας ακόμη νωπές τις μνήμες και τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς του περασμένου καλοκαιριού. Παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμένους πόρους, δεν μένουμε στάσιμοι. Με σχέδιο, εμπειρία και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η συλλογική προσπάθεια. Καλούμε τους συνδημότες μας να συμβάλουν ενεργά, τηρώντας τις υποχρεώσεις τους και στηρίζοντας το έργο της Πολιτικής Προστασίας. Ο συντονισμός και η υπευθυνότητα όλων μας είναι το ισχυρότερο μέσο για την προστασία του τόπου μας», δήλωσε ο κ. Αλεξόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Ταπεινός επεσήμανε ότι, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του χειμώνα, παρατηρείται αυξημένη ανάπτυξη της βλάστησης, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο πυρκαγιών. Τόνισε, επίσης, ότι πέρα από τις αρμοδιότητες του Δήμου, υποχρέωση έχουν και οι δημότες να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων τους, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόληψη.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν ακόμη, ο Διοικητής της Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ, Κωνσταντίνος Μπαλντάς, ο Υποδιοικητής της Π.Υ. Λεχαινών, Θεόδωρος Λάττας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Αχαΐας, Θεόδωρος Τζόλας, ο Ταγματάρχης Δημήτρης Γεωργάκης από το ΚΕΤχ, η Ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος, Ευδοκία Τυροδήμου, από το Δασαρχείο ο Θεόδωρος Μπαχράς, εκ μέρους της Ολυμπίας Οδού- Λειτουργίας, ο Ανδρέας Γαλάνης, εκ μέρους της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, ο Βασίλης Κούγιας και το στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης Στροφυλιάς- Κοτυχίου, Γεωργία Καραμπέρου, ενώ παρευρέθηκαν επίσης, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου κ.ά.

Όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν για συνεχή συνεργασία, αυξημένη εγρήγορση και άμεση ανταπόκριση όπου απαιτηθεί, με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

