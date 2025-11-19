Δυτική Αχαΐα: Σύσκεψη για εκπαιδευτικά θέματα συγκάλεσε ο Γρ. Αλεξόπουλος – Ποιοι συμμετείχαν

Δυτική Αχαΐα: Σύσκεψη για εκπαιδευτικά θέματα συγκάλεσε ο Γρ. Αλεξόπουλος - Ποιοι συμμετείχαν
19 Νοέ. 2025 14:34
Pelop News

Σύσκεψη για εκπαιδευτικά θέματα που έχουν κοινωνικές προεκτάσεις συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης στο γραφείο του, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Αχαΐας, Άννα Μαστοράκου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, Νικόλαος Δελέγκος, ο Διευθυντής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, Γεώργιος Παπατσίμπας και η Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης Δ.Δ.Α., Ευριδίκη Παπάζογλου, ενώ παρών ήταν και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Βασίλης Καρβουνιάρης.

Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος αφού επεσήμανε πως η εκπαιδευτική κοινότητα είναι η «μικρογραφία» της κοινωνίας μας και πρέπει να υποστηρίζεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, τόνισε πως παραμένει ζητούμενο η προστασία του σχολικού περιβάλλοντος από τις κοινωνικές μεταβολές, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα ανισοτήτων και περιθωριοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, έγινε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου να ενισχυθούν τα σχολεία με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για την αντιμετώπιση φαινομένων που επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική καθημερινότητα, εντείνουν την ανασφάλεια και κλονίζουν την εμπιστοσύνη μαθητών και γονέων.

Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτικών, των μαθητών, αλλά και των οικογενειών τους, συμφώνησαν σε περαιτέρω συνεργασία με την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και υλοποίησης δράσεων.

«Τα σχολεία μας πρέπει να είναι χώροι ασφάλειας, στήριξης και ίσων ευκαιριών. Η συνεργασία μας με τους εκπαιδευτικούς φορείς, αλλά και τους φορείς πρόληψης είναι ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και ψυχολογικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη σχολική κοινότητα», ανέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

