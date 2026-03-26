Δυτική Αχαΐα: Ξεκινούν παρεμβάσεις στο δημοτικό οδικό δίκτυο με έργο 122.000 ευρώ

Στην υπογραφή της σύμβασης για έργο συντήρησης του δημοτικού οδικού δικτύου προχώρησε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ανοίγοντας τον δρόμο για παρεμβάσεις σε επιβαρυμένα σημεία της περιοχής. Το έργο αφορά τρεις δημοτικές ενότητες και στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών.

26 Μαρ. 2026 11:16
Pelop News

Τη σύμβαση για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που αφορά στη συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, υπέγραψε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος με τον ανάδοχο, σηματοδοτώντας την έναρξη αναγκαίων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των δημοτών.

Το έργο προϋπολογισμού 122.000 ευρώ αφορά εργασίες συντήρησης με χωματουργικά, τεχνικά, σωληνώσεις και ασφαλτοστρώσεις, προκειμένου να αποκατασταθούν φθορές σε καίρια σημεία του δημοτικού οδικού δικτύου.

Οι εργασίες θα γίνουν σε επιλεγμένα σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων Μόβρης, Λαρίσου και Ωλενίας, στα οποία έχει δοθεί προτεραιότητα λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης κατάστασης του οδοστρώματος, καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των οδών και την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων.

«Με το έργο αυτό γίνεται ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της δημοτικής οδοποιίας του Δήμου μας, η οποία παραμένει ασυντήρητη εδώ και πολλά χρόνια. Οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας, ο οποίος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τις φυσικές καταστροφές της πυρκαγιάς και της ευλογιάς και πρόσφατα και από πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα είναι περιορισμένες, γι’ αυτό και διεκδικούμε ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση της δημοτικής οδοποιίας. Οι ανάγκες είναι πολλές και μεγάλες», τόνισε ο Δήμαρχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:16 Δυτική Αχαΐα: Ξεκινούν παρεμβάσεις στο δημοτικό οδικό δίκτυο με έργο 122.000 ευρώ
11:14 ΠΑΣΟΚ: Έκανε σποτ για το συνέδριό του το σαρδάμ Τασούλα με το «1981»
11:11 Αμπελόκηποι: Αστυνομικός τραυματίστηκε σε επέμβαση για ακούσια νοσηλεία 35χρονου
11:09 Θύελλα: «Απευθύνουμε κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών»
11:02 Γαύδος: Πήγαν για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και εγκλωβίστηκαν στο νησί
11:00 Πάτρα: Στο προαύλιο με το στιλέτο -Στον ανακριτή σήμερα 16χρονος για συμπλοκή
10:56 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα που επιτέθηκε με μαγκούρα σε συμπολίτη του
10:52 Νεκρός ο διοικητής των Φρουρών της επανάστασης;
10:50 Παράταση αιτήσεων για Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
10:44 Πάτρα: Το Πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων
10:43 Έκτακτη σύσκεψη για τον οδοντωτό, ο Κυρανάκης κάλεσε Περιφέρεια και δήμους
10:38 Τσίγκας για επιχορήγηση ΝΕΠ: «Ορατός ο κίνδυνος διακοπής δραστηριοτήτων»
10:33 Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται οτι θα τους σκοτώσουν»
10:32 SOS από τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας για το ενεργειακό κόστος
10:25 Ελληνας εφοπλιστής χορηγός των Νιού Γιόρκ Νικς
10:18 Που θα δείτε τις μάχες της Πολωνίας και τις Ιταλίας για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου
10:17 Συλλήψεις σε Πάτρα και Αίγιο για ναρκωτικά, ανάμεσά τους και μια ανήλικη
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: «Πρεσβευτής» για την ισότητα – Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του “Gender Flagship”
10:00 Πάτρα: Ξεκινά το οικιστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ στον Ρηγανόκαμπο – Εκκαθάριση για 750 κατοικίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
