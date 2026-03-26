Δυτική Αχαΐα: Ξεκινούν παρεμβάσεις στο δημοτικό οδικό δίκτυο με έργο 122.000 ευρώ

Τη σύμβαση για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που αφορά στη συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, υπέγραψε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος με τον ανάδοχο, σηματοδοτώντας την έναρξη αναγκαίων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των δημοτών.

Το έργο προϋπολογισμού 122.000 ευρώ αφορά εργασίες συντήρησης με χωματουργικά, τεχνικά, σωληνώσεις και ασφαλτοστρώσεις, προκειμένου να αποκατασταθούν φθορές σε καίρια σημεία του δημοτικού οδικού δικτύου.

Οι εργασίες θα γίνουν σε επιλεγμένα σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων Μόβρης, Λαρίσου και Ωλενίας, στα οποία έχει δοθεί προτεραιότητα λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης κατάστασης του οδοστρώματος, καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των οδών και την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων.

«Με το έργο αυτό γίνεται ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της δημοτικής οδοποιίας του Δήμου μας, η οποία παραμένει ασυντήρητη εδώ και πολλά χρόνια. Οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας, ο οποίος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τις φυσικές καταστροφές της πυρκαγιάς και της ευλογιάς και πρόσφατα και από πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα είναι περιορισμένες, γι’ αυτό και διεκδικούμε ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση της δημοτικής οδοποιίας. Οι ανάγκες είναι πολλές και μεγάλες», τόνισε ο Δήμαρχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

