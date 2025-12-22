Δυτική Αχαΐα: Υπογραφή σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό γεωτρήσεων ΦΩΤΟ

Η υπογραφή της σύμβασης, αφορά στην αναβάθμιση των υφιστάμενων γεωτρήσεων στο Ματαράγκα και στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα, στη Δυτική Αχαΐα.

Δυτική Αχαΐα: Υπογραφή σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό γεωτρήσεων ΦΩΤΟ
22 Δεκ. 2025 10:38
Pelop News

Υπεγράφη από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο, παρουσία του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης των υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Δυμαίων.

Το έργο προϋπολογισμού 148.426,74 ευρώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων γεωτρήσεων στο Ματαράγκα και στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα με σκοπό την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργίας τους, ώστε να μην παρατηρούνται προβλήματα στην υδροδότηση της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα αντικατασταθεί ο εξοπλισμός των γεωτρήσεων με σύγχρονο, νέας γενιάς υψηλού βαθμού απόδοσης, θα εγκατασταθεί λογισμικό παρακολούθησης λειτουργίας των γεωτρήσεων, κ.α.

«Στόχος μας είναι η διασφάλιση επαρκούς, ποιοτικού και ασφαλούς υδροδότησης για τους συνδημότες μας. Παρά τα προβλήματα της ΔΕΥΑΔ, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές με γνώμονα τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης τόνισε πως «οι περισσότερες γεωτρήσεις στον Δήμο μας είναι παλιές, όπως και το δίκτυο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθημερινά προβλήματα στην υδροδότηση των χωριών μας. Η αναβάθμιση των υφιστάμενων γεωτρήσεων είναι προτεραιότητα της ΔΕΥΑΔ».

Δυτική Αχαΐα: Υπογραφή σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό γεωτρήσεων ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:37 Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες
13:36 Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
13:30 Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας
13:27 Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας
13:24 Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα
13:21 Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
13:16 Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»
13:13 Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
13:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
13:07 Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
13:00 Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
13:00 Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις
12:56 Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
12:54 Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
12:52 Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
12:48 Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
12:47 Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο
12:43 «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη
12:39 «Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας
12:36 Απολογισμός και ξεκούραση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ