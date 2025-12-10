Δυτική Ελλάδα: Αγρότες προσέφεραν πορτοκάλια σε αστυνομικούς

Σε νέα φάση έντασης πέρασαν σήμερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Δυτική Ελλάδα, με κεντρικό σημείο αναφοράς τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Οι αγρότες από Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα συντονίστηκαν για μια μαζική κάθοδο προς το σημείο, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους για κόστος παραγωγής, ενέργεια και επιδοτήσεις.

Η αστυνομία, προκειμένου να αποτρέψει την πρόσβαση στο κομβικό σημείο της γέφυρας, διέκοψε την κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό στο ύψος του Ρίου. Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν στηθεί από νωρίς στη Γαβρολίμνη, όπου κατέληξε η πορεία των αγροτών.

Εκεί επικράτησε ένταση, όχι όμως επεισόδια. Αντιθέτως, σύμφωνα με το ERTNews, οι αγρότες προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση: μοίρασαν πορτοκάλια στους αστυνομικούς, θέλοντας –όπως είπαν– «να δείξουν ότι ο αγώνας τους είναι ειρηνικός και αφορά όλους». Η χειρονομία έγινε δεκτή με έκπληξη, δημιουργώντας μια πρόσκαιρη εκτόνωση του κλίματος.

Στόχος της σημερινής κινητοποίησης, όπως δήλωσαν εκπρόσωποι των αγροτών, είναι η μετάβαση στα διόδια της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου και το άνοιγμα των μπαρών για περίπου τέσσερις ώρες, ώστε τα οχήματα να διέρχονται χωρίς την καταβολή διοδίων. «Θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Δεν στρεφόμαστε κατά των πολιτών — αντιθέτως, θέλουμε να τους διευκολύνουμε», υποστήριξαν χαρακτηριστικά.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με νέες δράσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

