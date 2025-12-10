Δυτική Ελλάδα: Αγρότες προσέφεραν πορτοκάλια σε αστυνομικούς

Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν στηθεί από νωρίς στη Γαβρολίμνη, όπου κατέληξε η πορεία των αγροτών.

Δυτική Ελλάδα: Αγρότες προσέφεραν πορτοκάλια σε αστυνομικούς
10 Δεκ. 2025 14:02
Pelop News

Σε νέα φάση έντασης πέρασαν σήμερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Δυτική Ελλάδα, με κεντρικό σημείο αναφοράς τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Οι αγρότες από Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα συντονίστηκαν για μια μαζική κάθοδο προς το σημείο, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους για κόστος παραγωγής, ενέργεια και επιδοτήσεις.

Η αστυνομία, προκειμένου να αποτρέψει την πρόσβαση στο κομβικό σημείο της γέφυρας, διέκοψε την κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό στο ύψος του Ρίου. Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν στηθεί από νωρίς στη Γαβρολίμνη, όπου κατέληξε η πορεία των αγροτών.

Εκεί επικράτησε ένταση, όχι όμως επεισόδια. Αντιθέτως, σύμφωνα με το ERTNews, οι αγρότες προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση: μοίρασαν πορτοκάλια στους αστυνομικούς, θέλοντας –όπως είπαν– «να δείξουν ότι ο αγώνας τους είναι ειρηνικός και αφορά όλους». Η χειρονομία έγινε δεκτή με έκπληξη, δημιουργώντας μια πρόσκαιρη εκτόνωση του κλίματος.

Στόχος της σημερινής κινητοποίησης, όπως δήλωσαν εκπρόσωποι των αγροτών, είναι η μετάβαση στα διόδια της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου και το άνοιγμα των μπαρών για περίπου τέσσερις ώρες, ώστε τα οχήματα να διέρχονται χωρίς την καταβολή διοδίων. «Θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Δεν στρεφόμαστε κατά των πολιτών — αντιθέτως, θέλουμε να τους διευκολύνουμε», υποστήριξαν χαρακτηριστικά.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με νέες δράσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ