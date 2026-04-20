Δυτική Ελλάδα: Αναμονή μηνών οι ευάλωτοι, δραματικές καθυστερήσεις σε ραντεβού για άτομα με αναπηρία

Περιμένουν έως και έξι μήνες για ένα εξειδικευμένο ραντεβού τα άτομα με αναπηρία.

20 Απρ. 2026 10:00
Pelop News

Σοβαρές δυσλειτουργίες στο δημόσιο σύστημα υγείας της Δυτικής Ελλάδας φέρνει στο φως η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, καταγγέλλοντας καταστάσεις που, όπως αναφέρει, θέτουν σε κίνδυνο ευάλωτες ομάδες ασθενών.

Με επιστολή προς τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι αναφορές από άτομα με αναπηρία και χρόνιους πάσχοντες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύμηνες αναμονές ακόμη και για κρίσιμες ιατρικές υπηρεσίες. Οι καταγγελίες σκιαγραφούν μια εικόνα αποδιοργάνωσης, όπου η πρόσβαση στη δημόσια περίθαλψη μετατρέπεται σε δοκιμασία αντοχής.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ασθενών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα Εντέρου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», οι οποίοι αναγκάζονται να περιμένουν έως και έξι μήνες για ένα εξειδικευμένο ραντεβού. Την ίδια ώρα, σε πρωτοβάθμιες δομές, όπως το Κέντρο Υγείας Βάρδας, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις ακόμη και για βασικές εξετάσεις, με χαρακτηριστική την περίπτωση ατόμου με βαριά κινητική αναπηρία που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί εγκαίρως.

Οι επιπτώσεις δεν είναι απλώς διοικητικές, αλλά άμεσα υγειονομικές. Για ανθρώπους που χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση, η καθυστέρηση ισοδυναμεί με επιδείνωση της κατάστασής τους. Παράλληλα, η αδυναμία εξυπηρέτησης από το δημόσιο σύστημα τους ωθεί αναγκαστικά στον ιδιωτικό τομέα, μετακυλίοντας το κόστος σε πολίτες που συχνά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν.

Η Ομοσπονδία ζητά άμεσες παρεμβάσεις, με προτεραιοποίηση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον προγραμματισμό ραντεβού και εξετάσεων, καθώς και τη θέσπιση σαφών πρωτοκόλλων που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν οι αρμόδιοι θα περιοριστούν σε διαπιστώσεις ή αν θα υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις. Διότι, όπως επισημαίνεται, η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα – και σήμερα, στη Δυτική Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Για τις καταγγελίες έκανε κοινοβουλευτική αναφορά προς τον υπουργό Υγείας η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση αυτή εξωθεί τους πολίτες στον ιδιωτικό τομέα, επιβαρύνοντάς τους με δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος σε μια περίοδο έντονης πίεσης. Τέλος, ζητά από το υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στη λήψη άμεσων μέτρων για την προτεραιοποίηση των ΑμεΑ στις υπηρεσίες υγείας και στη θέσπιση αυστηρών πρωτοκόλλων που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη και δωρεάν πρόσβασή τους στο δημόσιο σύστημα υγείας, προστατεύοντας έμπρακτα το δικαίωμά τους στην υγειονομική περίθαλψη.

