Δυτική Ελλάδα: Αρνηση για εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων – Δεν έπεισαν τα στοιχεία της μελέτης

Το σχέδιο προβλέπει έξι μονάδες αποτέφρωσης σε τέσσερις διαχειριστικές ενότητες για την περίοδο 2030-2054. Για τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και μέρος των Ιονίων Νήσων προβλέπεται μία μονάδα δυναμικότητας 154.000 τόνων ετησίως (σε Αρκαδία, Αχαΐα ή Ηλεία).

23 Οκτ. 2025 16:04
Pelop News

Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών καυσίμων (ΑΕΠΥ) από αστικά στερεά απόβλητα. Το θέμα παρουσίασε ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Λίνος Μπλέτσας.

Ο κ. Μπλέτσας επισήμανε ότι, παρά τα θετικά στοιχεία του σχεδίου, υπάρχουν κενά και ασάφειες, όπως η απουσία ανάλυσης του μεταφορικού και περιβαλλοντικού κόστους, η ελλιπής εξέταση εναλλακτικών σεναρίων αποκεντρωμένης διαχείρισης και η μη αναφορά σε αντισταθμιστικά οφέλη ή σύνδεση της παραγόμενης ενέργειας με τοπικά δίκτυα. Για τους λόγους αυτούς εισηγήθηκε την απόρριψη της ΣΜΠΕ.

Ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης παρενέβη και τόνισε ότι η γνωμοδότηση εκτιμά πως εκφράζει το σύνολο των φορέων της περιοχής, επισημαίνοντας πως «η διαβούλευση του υπουργείου ήταν ελλιπής και δεν δόθηκε η ευκαιρία ουσιαστικής συμμετοχής».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των περιφερειακών συμβούλων Κ. Κωστακόπουλου, Κ. Καρπέτα, που έκαναν λόγο για έλλειψη διαφάνειας, απουσία κοινωνικού διαλόγου και «σχέδιο που ευνοεί την καύση έναντι της ανακύκλωσης».
