Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ συλλήψεων για απάτες – Παριστάνουν τεχνικούς, λογιστές και ασφαλιστές

Σημαντικά χτυπήματα κατά της τηλεφωνικής και «κατ’ οίκον» απάτης καταγράφει το τελευταίο διάστημα η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα. Οι Αρχές όχι μόνο κατέγραψαν μπαράζ περιστατικών με στόχο ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, αλλά κατάφεραν να εξαρθρώσουν και οργανωμένα κυκλώματα, ταυτοποίησαν δεκάδες εμπλεκομένους και προχώρησαν σε συλλήψεις.

Η πιο σοβαρή υπόθεση αφορά εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε στην Αιγιαλεία. Τρεις άνδρες, παριστάνοντας τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, εξαπατούσαν κατοίκους με το πρόσχημα «διαρροής ρεύματος». Σε μόλις ενάμιση μήνα διέπραξαν 5 κλοπές και 12 απόπειρες, αποσπώντας 52.700 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Εάν είχαν πετύχει όλες τις απόπειρες, η ζημιά θα ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσαν.

Στην Αιγιάλεια εξιχνιάστηκε επίσης μεγάλη τηλεφωνική απάτη 29.690 ευρώ σε βάρος γυναίκας επιχειρηματία. Οι δράστες που προσποιήθηκαν τον λογιστή της, την έπεισαν να μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμούς επτά συνεργών, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Στην Πάτρα, αστυνομικοί συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω γυναίκα που προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως «συνεργάτιδα ασφαλιστή». Το θύμα είχε ήδη ειδοποιήσει τις Αρχές και παρέδωσε δέμα-παγίδα με ευτελή αντικείμενα, οδηγώντας στη σύλληψη της δράστιδος.

Αντίστοιχη επιτυχία καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Ενα ζευγάρι που παρίστανε λογιστές απέσπασε 700 ευρώ από ηλικιωμένο με το πρόσχημα επιστροφής φόρου και προσπάθησε να τον οδηγήσει σε ανάληψη 4.000 ευρώ. Χάρη στην εγρήγορση τραπεζικού υπαλλήλου, η δεύτερη ανάληψη δεν έγινε, ενώ αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες στους Αγίους Θεοδώρους Αττικής.

Επιπλέον, στην Αιγιάλεια, οι Αρχές εξιχνίασαν άλλη μια υπόθεση, όπου γυναίκα εξαπατήθηκε από άτομο που συστήθηκε ως υπάλληλος ΕΦΚΑ και έχασε 7.800 ευρώ. Οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την περίπτωση ταυτοποιήθηκαν.

Συνολικά, μόνο τον τελευταίο μήνα οι αστυνομικοί της Δυτικής Ελλάδας κατέγραψαν πραγματική ζημιά σχεδόν 91.000 ευρώ, ενώ οι απόπειρες που αποτράπηκαν θα μπορούσαν να είχαν ανεβάσει τον απολογισμό πάνω από 145.000 ευρώ. Σημαντικό είναι ότι οι περισσότερες υποθέσεις δεν έμειναν «ορφανές»: είτε οι δράστες συνελήφθησαν άμεσα είτε ταυτοποιήθηκαν και σχηματίστηκαν δικογραφίες.

Η Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας καλεί τους πολίτες να μην εμπιστεύονται αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν χρήματα για επιδόματα, τροχαία ατυχήματα ή επείγουσες ιατρικές πράξεις. Οι πολίτες δεν πρέπει ποτέ να δίνουν κωδικούς ή στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, πρέπει να καλούν οι ίδιοι σε γνωστά νούμερα συγγενών ή υπηρεσιών, να μην παραδίδουν μετρητά ή τιμαλφή σε αγνώστους και να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία στο 100.

