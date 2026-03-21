Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ συλλήψεων για ναρκωτικά σε Αίγιο, Πάτρα, Ηλεία, Ανδραβίδα και Αγρίνιο

Εκτεταμένοι αστυνομικοί έλεγχοι σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας οδήγησαν σε επτά συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με την κατοχή ναρκωτικών, ενώ στο Αίγιο προέκυψε και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο Αίγιο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος, κατά τον έλεγχο, βρέθηκε να έχει στην κατοχή του μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας, δισκία φαρμακευτικής ουσίας, αλλά και μία σιδερογροθιά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία τόσο για ναρκωτικά όσο και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στην Πάτρα, σε δύο διαφορετικούς ελέγχους από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνελήφθησαν δύο ημεδαποί άνδρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών και ειδικότερα ηρωίνη και ακατέργαστη κάνναβη, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Ανάλογες υποθέσεις καταγράφηκαν και στην Ηλεία. Σε έλεγχο που έγινε από την Ειδική Ομάδα Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, σε συνεργασία με την Ο.Π.Κ.Ε. Ηλείας, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί άνδρες, καθώς βρέθηκαν να κατέχουν μικροποσότητες ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους περίπου 3,4 γραμμαρίων.

Στην Ανδραβίδα, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλαβαν έναν ακόμη ημεδαπό, ο οποίος επέβαινε ως συνοδηγός σε όχημα και βρέθηκε να έχει πάνω του ποσότητα κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, μεικτού βάρους περίπου 2 γραμμαρίων.

Μία ακόμη σύλληψη έγινε στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης, καθώς και 14 συσκευασίες με σπόρους κάνναβης. Στη συνέχεια, σε έρευνα που έγινε και σε όχημα ιδιοκτησίας του, βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι υποθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

