Δυτική Ελλάδα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη λόγω της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

Η Ηλεία μπαίνει σε ειδικό καθεστώς κυκλοφορίας την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, καθώς η Ολυμπιακή Φλόγα περνά από Αρχαία Ολυμπία, Πύργο, Αμαλιάδα και Αρχαία Ήλιδα, στο πλαίσιο της διαδρομής για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε σειρά απαγορεύσεων στάθμευσης και διακοπών κυκλοφορίας για την ασφαλή διεξαγωγή της λαμπαδηδρομίας.

24 Νοέ. 2025 13:39
Pelop News

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους «XXV Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «MILANO CORTINA 2026» και κατά μήκος της διαδρομής της Ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, με σκοπό την ασφάλεια προσώπων και πραγμάτων, την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, την διευκόλυνση κοινού, επισήμων και την ασφάλεια των μελών της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  1. Απαγόρευση στάθμευσης παντός οχήματος την 26-11-2025:

α) Αρχαία Ολυμπία: Επί της δημοτικής οδού Πραξιτέλους Κονδύλη, από την 08.00 έως την 14.00 ώρα.

β) Πύργος: Δ/ση Φιλοθέης – οδός Μητροπολίτου Αντωνίου (Πατρών) – οδός Ερμού – οδός Ολυμπίων, από 11.00 έως 15.00 ώρα.

γ) Αμαλιάδα: οδός Ναυαρίνου, από την διασταύρωσή της με την οδό Γ. Παπανδρέου μέχρι την πλατεία Ανεμομύλου – οδός Αρχαίας Ήλιδος μέχρι την συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων – οδός Καλαβρύτων μέχρι την συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου – οδός Ελ. Βενιζέλου, από την συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων μέχρι την συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη – οδός Καρακανδά μέχρι την συμβολή της με την οδό Δροσίνη – οδός Δροσίνη από την συμβολή της με την οδό Καρακανδά μέχρι την συμβολή της με την οδό Καλυβίων, από την 12:00 έως της 16.30 ώρα.

δ) Αρχαία Ήλιδα: Επαρχιακή Οδός Γαστούνης – Φράγματος Πηνειού, Έμπροσθεν Αρχαίου Θεάτρου, από 14.00 έως 17.00 ώρα.

  1. Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας παντός οχήματος στα παρακάτω τμήματα του Εθνικού, Επαρχιακού και Αστικού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, κατά τον χρόνο διέλευσης απ’ αυτά της Ολυμπιακής Φλόγας την 26-11-2025, ως εξής:

α) Αρχαία Ολυμπία: Επί της δημοτικού οδού Πραξιτέλους Κονδύλη, από την 12.00 έως την 14.00 ώρα.

β) Πύργος: Δ/ση Φιλοθέης – οδός Μητροπολίτου Αντωνίου (Πατρών) – οδός Ερμού – οδός Ολυμπίων, από 14.00 έως 15.00 ώρα.

γ) Αμαλιάδα: οδός Ναυαρίνου, από την διασταύρωσή της με την οδό Γ. Παπανδρέου μέχρι την πλατεία Ανεμόμυλου – οδός Αρχαίας Ήλιδος μέχρι την συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων – οδός Καλαβρύτων μέχρι την συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου – οδός Ελ. Βενιζέλου, από την συμβολή της με Καλαβρύτων μέχρι την συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη – οδός Καρακανδά μέχρι την συμβολή της με την οδό Δροσίνη – οδός Δροσίνη από την συμβολή της με την οδό Καρακανδά μέχρι την συμβολή της με την οδό Καλυβίων, από την 12:00 έως της 16.30 ώρα.

δ) Αμαλιάδα: οδός Ναυαρίνου τέρμα (σιδηροδρομικές γραμμές) μέχρι την συμβολή της με την οδό Γ. Παπανδρέου, από 14:45 έως 15:30.

ε) Αρχαία Ήλιδα: Επαρχιακή Οδός Γαστούνης – Φράγματος Πηνειού Έμπροσθεν Αρχαίου Θεάτρου, από 15.30 έως 17.00 ώρα.

  1. Κατά την διάρκεια ισχύος, των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, μέσω παρακαμπτήριων οδών, κατόπιν υποδείξεως των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

