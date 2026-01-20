Δυτική Ελλάδα: Νέα πρόσκληση για το DigiWest – 121 επιχειρήσεις μπαίνουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων», συνεχίζοντας τις στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων της περιοχής.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ενεργοποιείται εκ νέου και θα παραμείνει διαθέσιμη από τις 19 Ιανουαρίου έως και τις 27 Φεβρουαρίου (ώρα 21:00). Μέσω της παρούσας πρόσκλησης προβλέπεται η ένταξη 121 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ κατά την 1η Πρόσκληση έχουν ήδη ενταχθεί 379 επιχειρήσεις, με τελικό στόχο τη συνολική υποστήριξη 500 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν δωρεάν υπηρεσίες, όπως διάγνωση ψηφιακής ωριμότητας, εξατομικευμένη συμβουλευτική, πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία και λογισμικά, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις δικτύωσης και συνεργειών με άλλους επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής. Η έμμεση ενίσχυση που παρέχεται ανά επιχείρηση ανέρχεται σε 5.760,00€, έχει τη μορφή παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών και δεν συνιστά άμεση επιχορήγηση.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του έργου: www.digiwest-pde.grΜπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη Δράση «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Email: info@digiwest–pde.gr

Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2616 000 854 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 21:00)

Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021–2027» και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΟΠΣ 6004483).

