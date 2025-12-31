Δυτική Ελλάδα: Οι νέες τιμές των διοδίων για το 2026 στους αυτοκινητόδρομους

Από την πρώτη ημέρα του 2026, Πέμπτη 1/01 θα ισχύουν οι νέες, αυξημένες τιμές των μετωπικών και πλευρικών διοδίων στους αυτοκινητόδρομους, Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας, Πατρών – Πύργου, Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και κλάδος Λεύκτρου – Σπάρτης, καθώς και στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος)

Οι νέες τιμές είναι ως κάτωθι:

Ιόνια Οδός – Οι νέες τιμές διοδίων διαμορφώνονται ως εξής:

ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Οι νέες τιμές για απλή διέλευση από την γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όπως ανακοινώθηκαν από την «Γέφυρα ΑΕ» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, είναι οι παρακάτω:

* Μοτοσικλέτες 2,50 ευρώ

* Επιβατηγά Ι.Χ. 15,90 ευρώ

* Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ 5,00 ευρώ

* Φορτηγά με 2 άξονες 24,70 ευρώ

* Φορτηγά με 3 άξονες 40,10 ευρώ

* Φορτηγά με 4 άξονες 50,90 ευρώ

* Φορτηγά με 5+ άξονες 50,90 ευρώ

* Λεωφορεία έως 20 θέσεις 37,80 ευρώ

* Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις 53,10 ευρώ

* Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων 81,40 ευρώ

Για την Αττική Οδό, η αύξηση είναι 5 λεπτά και το διόδιο από 2,50 ανεβαίνει στα 2,55 ευρώ για την κατηγορία των απλών ι.χ. οχημάτων.

Κατ. 1: Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα: 1,25 €

Κατ. 2 : Επιβατικά (Ι.Χ.) Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα: 2,55€

Κατ. 3 : Ελαφρά εμπορικά οχήματα ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m: 2,55 €

Κατ. 4: Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων): 2,55 €

Κατ. 5: Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων): 6,30 €

Κατ.6: Μεγάλα φορτηγά HGVs συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους: 10,10 €.

Νέα Οδός (Αθήνα-Σκάρφεια)

Οι νέες τιμές των διοδίων για το 2026 είναι οι παρακάτω:

Κεντρική Οδός Ε65 (Σκάρφεια-Ράχες και Λαμία-Καλαμπάκα)

Αυτοκινητόδρομος Μορέας (Κόρινθος-Καλαμάτα και κλάδος Σπάρτης)

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Ράχες-Λάρισα-Κλειδί Ημαθίας)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



