Δυτική Ελλάδα: Παρούσα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη ΔΕΘ

Παρών ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Νικόλαος Δελέγκος.

01 Οκτ. 2025 10:56
Pelop News

Η  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι συμμετείχε ενεργά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που διεξήχθη στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε από 6 έως 14/10/2025.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Νικόλαος Δελέγκος, επισκέφθηκε τα περίπτερα και συμμετείχε στην εκδήλωση με θέμα: «AI in school: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση», παρουσία του Πρωθυπουργού  Κυριάκου Μητσοτάκη, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παπαδομαρκάκη.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης παρουσιάστηκε ο θεσμός του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», αναδεικνύοντας τους στόχους, τα αποτελέσματα και τα οφέλη του για την κοινωνία, τους νέους, τους εργοδότες καθώς και για την ανάπτυξη των τοπικών αγορών εργασίας.
10:56
