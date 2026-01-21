Δυτική Ελλάδα: Σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις – 23 εκ. ευρώ για πολλούς

Μια ουσιαστική ευκαιρία χρηματοδότησης και ανάπτυξης ανοίγεται για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, μέσα από το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ, που παρουσιάστηκε χθες στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η νέα δράση στοχεύει στη στήριξη της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες, βιοτέχνες, επιστήμονες και μικρές επιχειρήσεις να υλοποιήσουν επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, με επιδότηση που φτάνει έως και το 50%.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις κατηγορίες, ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών αναγκών:

-Μικρές επενδύσεις από 5.000 έως 40.000 ευρώ, με προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ.

-Μεσαίες επενδύσεις από 40.001 έως 120.000 ευρώ, με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ.

-Ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, για επενδύσεις 5.000 έως 10.000 ευρώ, με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ.

Οπως τονίστηκε, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το πρόγραμμα απευθύνεται και σε επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα ή την εμπειρία να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες δράσεις, προσφέροντάς τους μια μοναδική ευκαιρία, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την αγορά.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπογράμμισε ότι τα 23 εκατ. ευρώ «κατευθύνονται στην καρδιά της πραγματικής οικονομίας», επισημαίνοντας πως ακόμη και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν, μέσω του προγράμματος, να κάνουν το επόμενο βήμα ανάπτυξης, να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

«Η ανάπτυξη και η προκοπή σημαίνουν, με απλά λόγια, ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η Δυτική Ελλάδα θα αναπτυχθεί από τους δικούς της ανθρώπους, αυτούς που μένουν εδώ και επενδύουν το μέλλον τους σε αυτόν τον τόπο» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η περιφερειακή αρχή δίνει έμφαση στην ουσία και στη συνέχεια της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Παράλληλα, υπενθύμισε πως κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ακόμη και εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, περισσότερες από 6.000 επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας στηρίχθηκαν ώστε να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, ενώ σήμερα «τρέχουν» και άλλες σημαντικές δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και των ψηφιακών υποδομών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, ευχαρίστησε την Περιφέρεια και τον περιφερειάρχη για τη δέσμευση σημαντικών πόρων υπέρ της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα δίνει μια επιπλέον, ουσιαστική ευκαιρία ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας στέκεται δίπλα στα μέλη του, καλώντας τα να αξιοποιήσουν τη δωρεάν υποστήριξη που παρέχεται:

«Καλούμε όλα τα μέλη μας να έρθουν στο Επιμελητήριο, στο Γραφείο Διαμεσολάβησης, για δωρεάν ενημέρωση, χωρίς καμία δέσμευση. Να δούμε μαζί σε ποια κατηγορία ανήκουν και αν το πρόγραμμα ταιριάζει πραγματικά στην επιχείρησή τους», ανέφερε, επισημαίνοντας τη σημασία της σωστής και προσεκτικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων.

Αντίστοιχα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κωνσταντίνος Λεβέντης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα προγράμματα ενισχύσεων ενεργοποιούνται έγκαιρα και γρήγορα. Οπως ανέφερε, μέσω των τριών δράσεων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει στην παραγωγή, στη γνώση, στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Επεσήμανε την ουσιαστική συνεργασία με την περιφερειακή σρχή και πρόσθεσε πως διαρκής και κοινή στόχευση είναι τα προγράμματα να φτάσουν πραγματικά στην αγορά και να μετατρέπονται σε απτά παράγουν απτά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Παναγιώτης Τσιχριτζής, συνεχάρη τον περιφερειάρχη για τις κατευθύνσεις που έδωσε ώστε να βγει η πρόσκληση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναφέροντας πως «πιάνει τον παλμό των επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα, διότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις». Πρόσθεσε ότι το Επιμελητήριο ξεκινά τη διάχυση με διαδοχικές εκδηλώσεις αρχίζοντας 9/2 από τη Ναύπακτο, ώστε να ενημερωθούν άμεσα και σωστά οι δυνητικοί δικαιούχοι. Εστίασε ακόμη στην εξαιρετική συνεργασία που προηγήθηκε για τη διαμόρφωση του προγράμματος.

Οφελος για την τοπική οικονομία

Ευχαριστίες προς τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» απηύθυνε η προϊσταμένη της ΕΥΔ, Ιωάννα Φαναριώτου, για τη δουλειά και διαβούλευση που προηγήθηκε. Πρόσθεσε ότι τη σκυτάλη αναλαμβάνει η Διαχειριστική των των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων. «Εμείς αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να αξιοποιήσουμε πλήρως κάθε διαθέσιμο εργαλείο και πόρο, ώστε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί με τον πλέον αποτελεσματικό, αποδοτικό και διαφανή τρόπο. Στόχος μας δεν είναι η τυπική εκτέλεση του προγράμματος αλλά η δημιουργία μετρήσιμου και διαρκούς οφέλους για την τοπική οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής των πολιτών της Περιφέρειας» κατέληξε.

Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος Μονάδας Α’ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, Νίκος Θωμόπουλος, ανέλυσε τις βασικές τεχνικές λεπτομέρειες της πρόσκλησης, τα πιο σημαντικά στοιχεία για την τρεις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει οι καταχωρίσεις να γίνονται σωστά και να μην υπάρχουν λάθη στις υποβολές, καθώς τα κριτήρια είναι αντικειμενικά.

