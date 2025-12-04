Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο: Ο χάρτης των έργων που αλλάζουν Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία έως το 2027

Η Αχαΐα, η Αιτωλοακαρνανία και η Ηλεία μπαίνουν σε τροχιά έργων υποδομής και αναβάθμισης που απαντούν σε χρόνια ελλείμματα και ανάγκες. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αγγίζουν τον πυρήνα της ποιότητας ζωής: μεταφορές, νερό, ενέργεια, περιβάλλον, υγεία, παιδεία και δημόσιους χώρους.

Σιδηρόδρομος και μεταφορές: το «στοίχημα» της σύνδεσης της Πάτρας

Στην Αχαΐα, κομβικό ρόλο παίζει η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος – Αραχωβίτικα, που θεωρείται καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση της σύνδεσης της Πάτρας με την Αθήνα και τον υπόλοιπο σιδηροδρομικό άξονα της χώρας. Πρόκειται για ένα έργο με σημαντική οικονομική αλλά και αναπτυξιακή διάσταση, καθώς μπορεί να ενισχύσει το ρόλο της Πάτρας ως πύλης προς τη Δυτική Ελλάδα και την Ευρώπη.

Παράλληλα, η συζήτηση για τη μελλοντική σύνδεση του σιδηροδρόμου με τον αστικό ιστό της Πάτρας επανέρχεται δυναμικά, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο της πόλης.

Νερό και αποχέτευση: κρίσιμες παρεμβάσεις για το μέλλον

Η λειψυδρία, η παλαιότητα των δικτύων και οι απώλειες νερού καθιστούν αναγκαίες τις εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης σε περιοχές της Ηλείας και της ορεινής Αχαΐας. Τα έργα αυτά στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της επάρκειας του πόσιμου νερού, ιδιαίτερα σε αγροτικές και ημιορεινές περιοχές.

Ταυτόχρονα, σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο προωθούνται παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των αποχετευτικών δικτύων, με στόχο την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η αναβάθμιση των υποδομών αυτών αποτελεί βασικό βήμα για βιώσιμη ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων.

Περιβάλλον και διαχείριση απορριμμάτων

Στη Δυτική Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία δρομολογούνται μονάδες διαχείρισης αποβλήτων και βιοαποβλήτων, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την κυκλική οικονομία.

Παράλληλα, σχεδιάζονται νέα «πράσινα σημεία» και παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης σε Πάτρα και Πύργο, που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα των πόλεων, να ενισχύσουν τον αστικό ιστό και να αυξήσουν τους διαθέσιμους ελεύθερους χώρους για κατοίκους και επισκέπτες.

Ενέργεια και δημόσια κτίρια: μείωση κόστους και πιο βιώσιμες υποδομές

Σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθούνται έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολεία, διοικητικά κτίρια και άλλες δημόσιες υποδομές. Με παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση, αλλαγή κουφωμάτων, ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιδιώκεται η μείωση του ενεργειακού κόστους και η βελτίωση των συνθηκών για εργαζόμενους και πολίτες.

Τα σχολικά συγκροτήματα σε Αχαΐα και Ηλεία εκσυγχρονίζονται, τόσο σε επίπεδο κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και σε ζητήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας. Πρόκειται για μια επένδυση που αφορά άμεσα τη νέα γενιά και τη μελλοντική δυναμική της περιοχής.

Υγεία και τοπική πρόσβαση σε υπηρεσίες

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι παρεμβάσεις σε κέντρα υγείας και μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, κυρίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η βελτίωση των υποδομών αυτών μπορεί να μειώσει τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, προσφέροντας ασφάλεια και ποιότητα ζωής στους κατοίκους.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την τοπική οικονομία

Τα έργα αυτά δεν αφορούν μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Ελλάδας:

Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας

Νέες θέσεις εργασίας σε κατασκευές και τεχνικά επαγγέλματα

Βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, ειδικά σε Ηλεία και παράκτιες περιοχές Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας

Μείωση λειτουργικού κόστους για Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες

Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την παραμονή και επιστροφή νέων ανθρώπων στην περιοχή

Η επόμενη διετία θα είναι καθοριστική για το αν τα σχέδια αυτά θα μετατραπούν σε χειροπιαστή πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ταχύτητα υλοποίησης, στη διαφάνεια και στη σωστή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ώστε η Δυτική Ελλάδα να περάσει από τις υποσχέσεις στην ουσιαστική αναγέννηση.

ΚΥΣΟΙΠ: Αυτά είναι τα πάνω από 330 εμβληματικά έργα που θα παραδοθούν τη διετία 26-27 σε κάθε περιφέρεια

Συνολικά, πάνω από 330 εµβληµατικά έργα παραδίδονται το 2026-2027 σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε χθες στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Ο χάρτης των έργων ανά περιφέρεια και κατηγορία, που για πρώτη φορά αποτυπώνεται με συγκεκριμένα ορόσημα και χρονοδιαγράμματα και συνολικά για την ελληνική περιφέρεια, περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εμβληματικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Η παρούσα αποτύπωση είναι ενδεικτική και αντανακλά την πραγματική κατάσταση και τρέχοντα προγραμματισμό των έργων και αναθεωρείται με βάση την πρόοδο των έργων. Όπως προκύπτει από την παρουσίαση του ΚΥΣΟΙΠ, με την ολοκλήρωση των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης σε κάθε περιοχή, θα παρουσιαστεί και η οριστική προτεραιοποίηση των έργων της επόμενης περιόδου.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει το Μέγαρο Μαξίμου, σήμερα, στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα.

Τα έργα που παραδίδονται στη διετία ανά Περιφέρεια

Αναλυτικά:

Aνατολική Μακεδονία και Θράκη

• Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης | 36 εκ

• Αναβάθµιση υποδοµών λιµένος Αλεξανδρούπολης | 24 εκ.

• Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής | ∆ωρεά Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος

• Επέκταση κατά 5 χλµ. του Τεχνητού Εµποδίου Έβρου | 15 εκ. €

• Μεθοριακός Σταθµός Κήπων Έβρου 13 εκ. €

• Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης | Αναβάθµιση – αναδιαρρύθµιση – ανακαίνιση και εκσυγχρονισµός | 12,7 εκ. €

• Αποκατάσταση Τεµένους Βαγιαζήτ Έβρου | 12,7 εκ. €

• Αποπεράτωση 12/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου ∆ράµας | 4, 5 εκ. €

• Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Εχίνου, Σταυρούπολης και Παρανεστίου | 4 εκ.€

• Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Χρυσούπολης και Πρίνου | 3,9 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο ∆ράµας | ∆ιαµόρφωση νέας µονάδας τεχνητού νεφρού, νέου φαρµακείου, νέου εργαστηρίου φυσιοθεραπείας | 3 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας | Αναβάθµιση, αναδιαρρύθµιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισµός | 2,9 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο ∆ιδυµότειχου, Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης – Αναβάθµιση, ανακαίνιση, εκσυγχρονισµός υποδοµών | 2,5 εκ. €

• Αναβάθµιση Κινηµατογράφου Ολύµπια & Ωδείου ∆ράµας | 1, 4 εκ.€

• Κτηνιατρική Σχολή Ορεστιάδας

• Επιδοτούµενη Εµπορευµατική γραµµή Αλεξανδρούπολη – Σίγρι – Μεστά – Πειραιάς

• Αεροδρόµιο Αλεξανδρούπολης ∆ηµόκριτος | Παραχώρηση

Κεντρική Μακεδονία

• Αναβάθµιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (flyover) | 463 εκ. €

• Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαµαριά | 425 εκ. €

• 6ος προβλήτας Λιµένα Θεσσαλονίκης – Επέκταση λιµενικής υποδοµής | 130-180 εκ. € (επενδυτικό πρόγραµµα)

• Σχεδιασµός, κατασκευή, χρηµατοδότηση, συντήρηση και λειτουργία 17 σχολικών µονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | 159 εκ. €

• Αγωγός Νέας Μεσηµβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και Μετρητικός Σταθµός | 92, εκ. €

• Εγκατάσταση Σύγχρονου Συστήµατος Σηµατοδότησης καθώς και ETCS – LEVEL 1 στο Τµήµα Θεσσαλονίκη-Ειδοµένη | 53 εκ. €

• Ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς THESSINTEC στη ∆.Κ. Περαίας | 53 εκ. €

• Αναβάθµιση των ΓΝ Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, Παπαγεωργίου, Άγιος Παύλος, Γ. Γεννηµάτας, Άγιος ∆ηµήτριος & ΑΧΕΠΑ. Ανέγερση νέων εγκαταστάσεων Γ. Παπανικολάου. ∆ιαµόρφωση πνευµονολογικής κλινικής στο Ιπποκράτειο, νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας στο Παπαγεωργίου | 32,5 εκ. €

• Περιαστικό δάσος Σέιχ Σου | 27 εκ. €

• Αντιπληµµυρικά Έργα Αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ, τµήµα Μαλιακός – Κλειδί (Εντός ορίου Παραχώρησης) | 24, 8 εκ. €

• Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» – Ανέγερση κτιρίου αφιερωµένου σε κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και εργαστήρια Αιµατολογικής Κλινικής | 13, 3 εκ. €

• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) των ∆.Κ. Μουδανιών και Καλλικράτειας | 12 εκ. €

• Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά | Περιβαλλοντική αναβάθµιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά | 12,7 εκ.€

• Ανέγερση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου – Λυκείου Ν. Προποντίδας & Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης | 10 εκ. €

• Αποκατάσταση του Τεµένους Χαµζά Μπέη (Αλκαζάρ) στη Θεσσαλονίκη | 9,9 εκ. €

• Αποβάθρα λιµένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας | 7 εκ. €

• Λιµενικές υποδοµές Ιεράς Μονής Ιβήρων | 6 εκ. €

• Κατασκευή Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου ∆ήµου Νέας Προποντίδας | 4,8 εκ. €

• Αναβάθµιση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Αιγινίου & Λιτοχώρου | 4,5 εκ. €

• Ενεργειακή αναβάθµιση κέντρων υγείας Ν. Καλλικράτειας & Ν. Μουδανιών | 3,8 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου & ∆ροσάτου| 3,64 εκ. €

• Στερέωση, Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνηµείου Τύµβου Καστά στην Αµφίπολη – Γ’ φάση | 3,4 εκ. €

• Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» – Προσθήκη µονάδας βραχείας νοσηλείας ογκολογικών ασθενών | 3 εκ. €

• Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 2, 7 εκ. €

• ΙΣΝ Παιδιατρικό Νοσοκοµείο | ∆ωρεά Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος

• Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς | 2,3 εκ. €

• Κέντρο Υγείας Νιγρίτας | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 2,3 εκ. €

• Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆ίον | 2,2 εκ. €

• Περιαστικό ∆άσος ∆ήµου Παύλου Μελά | 3 εκ. € ∆ωρεά Σταύρου Ανδρεάδη

• Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας Ηµαθίας | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 2 εκ. €

• Ανακαίνιση κτηριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων Γ.Ν. Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας | 1,9 εκ. €

• Γ.Ν. Χαλκιδικής – Ανακαίνιση και επέκταση χειρουργείων και κεντρικής αποστείρωσης | 1,7 εκ. €

• Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Αµµουλιανής & Ν. Ποτίδαιας | 1,6 εκ. €

• Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός Κέντρου Υγείας ∆ροσάτου Κιλκίς | 1,2 εκ. €

• Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου Κιλκίς | 1,5 εκ. €

• Κέντρο Υγείας Νέας Ζίχνης | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 1,4 εκ. €

Δυτική Μακεδονία

• Κατασκευή του τµήµατος Τρίκαλα – Εγνατία του αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 | 480 εκ. €

• ∆ράσεις ανάπτυξης περιοχών ∆ίκαιης Μετάβασης (αποκατάσταση και µεταβίβαση εδαφών) | 136 εκ. €

• Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) µε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου ≥ 65 Megawatts thermal (MWth) | 81 εκ. €

• Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεµαΐδας Άξονας: Τµήµα ρέµα Κωτούρη – όρια νοµού Κοζάνης µε σήραγγα στην Κλεισούρα | 71 εκ.

• Φράγµα Τριανταφυλλιάς Αρδευτικά δίκτυα Τριανταφυλλιάς | 41,5 εκ. €

• Υλοποίηση σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

• Ανάπτυξη ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαµηλής Πίεσης | 33,5 εκ. €

• Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης µε συστήµατα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας | 20 εκ. €

• ∆ιασύνδεση της τηλεθέρµανσης Αµυνταίου µε το ενιαίο δίκτυο τηλεθερµάνσεων ∆υτικής Μακεδονίας | 19,9 εκ. €

• Τροφοδότηση της τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας µε θερµική ενέργεια από τη µονάδα V του ΑΗΣ Πτολεµαΐδας (α’ & β’ φάση) | 19,8 εκ. €

• Κόµβος καινοτοµίας για το πράσινο Η2 και την αποθήκευση ενέργειας στη ∆υτική Μακεδονία | 19,7 εκ. €

• Βελτίωση οδικού δικτύου Γρεβενών – Βασιλίτσας | 17,2 εκ. €

• Ύδρευση πόλης Φλώρινας από φράγµα Τριανταφυλλιάς | 17 εκ. €

• Εκσυγχρονισµός και επέκταση των εγκαταστάσεων του χιονοδροµικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου Φλώρινας | 15,2 εκ. €

• Προσθήκη νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τοµέα στο Γενικό Νοσοκοµείο Κοζάνης Μαµάτσειο | 13 εκ. €

• ∆ιευθέτηση κοίτης ποταµού Αλιάκµονα στην περιοχή ∆ασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού | 12,4 εκ. €

• Ζώνη Καινοτοµίας ∆υτικής Μακεδονίας θύλακας δραστηριοτήτων της ζώνης καινοτοµίας της ∆Μ/ Τεχνολογικό πάρκο | 11 εκ. €

• Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς | 8.5 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο Φλώρινας Ενεργειακή αναβάθµιση | 3,5 εκ. €

• Σιδηροδροµική γραµµής Θεσσαλονίκη – Φλώρινα και επαναλειτουργία ΣΣ Αµυνταίου | 3,5 εκ. €

• Επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής µεταξύ Αµύνταιου – Πτολεµαΐδας | 3,5 εκ. €

• Ενεργειακή αναβάθµιση Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς | 2,1 εκ. €

• Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας ∆εσκάτης Γρεβενών | 1 εκ. €

• Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας (3ος κύκλος)

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Καστοριάς «Αριστοτέλης» | Παραχώρηση

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Κοζάνης «Φίλιππος» | Παραχώρηση

Ήπειρος

• Ολοκλήρωση Μεγάλου ∆ακτυλίου Πόλης Ιωαννίνων (Κόµβος Πανηπειρωτικού Σταδίου – Κόµβος Βογιάνου) | 24,8 εκ. €

• Παράκαµψη Νικόπολης – συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου | 15,64 εκ. €

• Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού στο Εθνικό και Επαρχιακό ∆ίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου | 9,7 εκ. €

• Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων – Επέκταση ΤΕΠ | 4,5 εκ. €

• Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Βελτίωση, εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση φοιτητικών εστιών και φοιτητικής λέσχης Πανεπιστηµιούπολης Ιωαννίνων | 3 εκ. €

• Αναβάθµιση – ανακαίνιση – εκσυγχρονισµός & αναδιαρρύθµιση Τ.Ε.Π. και διαφόρων τµηµάτων στο Γ.Ν. Άρτας | 2,4 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρων Υγείας Άνω Καλεντίνης και Βουργαρελίου | 2,4 εκ. €

• Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Κόνιτσας Ιωαννίνων | 1,9 εκ. €

• Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθµιση και Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Παραµυθιάς | 1,4 εκ. €

• Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Μετσόβου | 1,3 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» Αναδιοργάνωση – Εκσυγχρονισµός ΤΕΠ | 1 εκ. €

• Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του Κέντρου Υγείας Παραµυθιάς | 1,4 εκ. €

• Ανακαίνιση – Αναδιαµόρφωση ακτινολογικού τµήµατος Γ.Ν. Ι. «Γ. Χατζηκώστα» | 868.000 €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρων Υγείας Πάργας και Καναλακίου | 867.884€

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Ιωαννίνων Βασιλεύς Πύρρος | Παραχώρηση

Θεσσαλία

• Κατασκευή του τµήµατος Τρίκαλα – Εγνατία του αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 | 480 εκ. €

• Αποκατάσταση της µονής σιδηροδροµικής γραµµής Λάρισας – Βόλου, στα τµήµατα: i) Έξοδος Σ.Σ. Λάρισας – Σ.Σ. Λατοµείου ii) Σ.Σ. Λατοµείου – Είσοδος Σ.Σ. Βόλου iii) δύο θέσεων στον Σ.Σ. Βόλου | 146,5

• Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδροµικής γραµµής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. ∆οµοκού έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα | 140 εκ. €

• Ηλεκτροκίνηση, σηµατοδότηση, τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες και ETCS L1 στην υφιστάµενη µονή σιδηροδροµική γραµµή Λάρισα- Βόλος µε αναβάθµιση της σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα ΣΣ Λατοµείου -ΒΙΠΕΣΣ Βόλου | 82,89 εκ. €

• Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, σηµατοδότησης – τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στην υφιστάµενη σιδηροδροµική γραµµή Παλαιοφάρσαλος – Καλαµπάκα | 72,8 εκ. €

• Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) και επέκταση ΧΥΤΥ Π.Ε. Λάρισας | ΥΠΕΝ | 67,73 εκ. €

• Αποκατάσταση της µονής σιδηροδροµικής γραµµής Παλαιοφαρσάλου – Καλαµπάκας, σε εντοπισµένα τµήµατα της γραµµής, µετά τις θεοµηνίες ‘’Daniel’’ και ‘’Elias’’ | 57,6 εκ. €

• Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας | 43 εκ. €

• Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) ∆υτικής Θεσσαλίας | 35,91 εκ. €

• Αποκατάσταση των συστηµάτων Σηµατοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης στο τµήµα της διπλής σιδηροδροµικής γραµµής από το Σ.Σ. Παλαιοφάρσαλο έως τον Σ.Σ. Κραννώνα | 30 εκ. €

• Κατασκευή του Μουσείου της Αργούς στο Βόλο | 17 εκ. €

• Παρεµβάσεις µε στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δηµόσιου χώρου στο ∆ήµο Τρικκαίων | 17 εκ. €

• Ε.Ο. Τρικάλων– Άρτας: Κατασκευή οδικού τµήµατος από Περιφερειακή Τρικάλων έως Γέφυρα Καραβοπόρου | 13,4 εκ. €

• Κατασκευή ∆ικτύων Άρδευσης Ν. Τρικάλων | 13 εκ. €

• Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών Λιµένα Βόλου από επιπτώσεις κακοκαιρίας Daniel και Elias | 9,6 εκ. €

• Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας (Ε’ φάση) | 7 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρων Υγείας Παλαµά και Φαρσάλων | 3,14 εκ. €

• Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών | 2,75 εκ. €

• Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας – Εργασίες αναδιαρρύθµισης παιδιατρικής κλινικής | 1,1 εκ. €

• Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Αγιάς και Φαρκαδόνας | 4,1 εκ. €

• Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Φαρσάλων και Παλαµά | 3,1 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας – Αναδιαµόρφωση – Αναβάθµιση – Εκσυγχρονισµός | 2,1 εκ. €

• Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταµού κατά µήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλεως | 1,7 εκ. €

• ∆ηµιουργία Επισκέψιµων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων στην Αλόννησο και στον ∆υτικό Παγασητικό | 1,31 εκ. €

• Κέντρα Υγείας | Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Σκοπέλου | 1,3 εκ. €

• Έργα ορεινής υδρονοµίας, πρόγραµµα Aqua montis | 161,2 εκ. €

Βόρειο Αιγαίο

• ∆ιασύνδεση Νησιών Β.Α. Αιγαίου µε το ηπειρωτικό σύστηµα (περιλαµβάνονται µόνο τα έργα που αφορούν τη Λέσβο/Λήµνο) | 568, 6 εκ. €

• Επέκταση-βελτίωση πεδίου ελιγµών και συναφή έργα αεροδροµίου Χίου «Όµηρος» | 23 εκ. €

• Παράκαµψη ∆ρόµου Πυθαγορείου – Χώρας Σάµου | 18 εκ. €

• Επέκταση και εκσυγχρονισµός Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου | 17 εκ.

• Βιολογικός καθαρισµός νότιας πόλης Μυτιλήνης Ι 15 εκ. €

• Υλοποίηση εργασιών στο αεροδρόµιο Μυτιλήνης | 11 εκ. €

• Υλοποίηση εργασιών στο αεροδρόµιο Σάµου | 11 εκ. €

• Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Αµπελικού – Σταυρού | 10,1 εκ. €

• Αποπεράτωση νέου ∆ικαστικού Μεγάρου Χίου | ΥΠΟΜΕ | 9,2 εκ.

• Αποκατάσταση προβληµάτων διαδρόµου προσγείωσης και τροχοδρόµου αεροδροµίου Λήµνου Ήφαιστος | 8 εκ. €

• Κατασκευή Φράγµατος Κόρης Γεφύρι Νήσου Χίου (Συµπληρωµατικές εργασίες) | 4, 9 εκ. €

• Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) του ∆ήµου Ικαρίας | 4 εκ. €

• Αναβάθµιση Μονάδας Επεξεργασίας λυµάτων Χώρας Σάµου και Κατασκευή αγωγού σύνδεσης αποχετευτικού δικτύου Μυτιληνιών µε τη Μονάδα Επεξεργασίας λυµάτων Χώρας | 3 εκ. €

• Αναβάθµιση εγκαταστάσεων Συνοριακού Σηµείου ∆ιέλευσης λιµένα Χίου – Πύλη Σένγκεν | 3 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο Λήµνου – Ανακατασκευή – Προσαρµογή στα νέα πρότυπα των Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών | 1,5 εκ. €

• Αποκατάσταση και διαµόρφωση υφιστάµενου διατηρητέου κτιρίου και ανέγερση προσθήκης για τη στέγαση του Κέντρου Υγείας Μανταµάδου Λέσβου | 1,4 εκ. €

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Χίου «Όµηρος» | Παραχώρηση

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Λήµνου «Ήφαιστος» | Παραχώρηση

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Ικαρίας «Ίκαρος» | Παραχώρηση

Ιόνια Νησιά

• Έργα ενίσχυσης Συστήµατος για την τροφοδότηση της Κέρκυρας | 75 εκ. €

• Οδικός Άξονας Βόνιτσα – Λευκάδα | 48, 1 εκ. €

• Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Ζακύνθου – Ο.Ε.∆.Α. Ζακύνθου | 15 εκ. €

• Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας | 13 εκ.

• Αποκατάσταση Ναυαγίου Ζακύνθου | 8 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας: Αναβάθµιση – Ανακαίνιση – Αναδιαρρύθµιση & Εκσυγχρονισµός | 8 εκατ. €

• Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Αργοστολίου | 7,9 εκ. €

• Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου | 7,13 εκ.

• Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Ζακύνθου | 5,9 εκ. €

• Σχολικό κεντρικό συγκρότηµα Γουβίων-Κοντοκαλίου | 5,68 εκ. €

• Αποπεράτωση ∆ηµοτικού Θεάτρου Λευκάδας | 5,7 εκ. €

• Αποκατάσταση του κτιρίου της Ρολίνας στην Κέρκυρα | 5 εκ. €

• Έργα Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Όρµου Αθερινού ∆ήµου Μεγανησίου | 3,1 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Σάµης | 3,1 εκ. €

• Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Κατασταρίου Ζακύνθου και Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας | 2,1 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση και ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Βασιλικής Λευκάδας | 1,7 εκ. €

• Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Λευκίµµης Κέρκυρας | 1,6 εκ. €

• Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Αγ. Μάρκου Κέρκυρας | 1,2 εκ. €

• Αναβάθµιση κέντρου υγείας Αγίου Αθανασίου-Αγρού | 1,3 εκ. €

• Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθµιση και Ανακαίνιση Ισογείου και Αποπεράτωση Ορόφου Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ) Βασιλικάδων Κεφαλονιάς | 647.662 €

• Μαρίνα Megayacht Κέρκυρας | Υπο-παραχώρηση

• Μαρίνα Αργοστολίου | Παραχώρηση

Στερεά Ελλάδα

• Αξιοποίηση της περιοχής της πανελλήνιας έκθεσης Λαµίας | 51 εκ. € ολοκλήρωση 08.2026.

• Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισµούς Πλάκα ∆ήλεσι και ∆ήλεσι και επέκταση/αναβάθµιση στον Βιολογικό Καθαρισµό (ΒΙΟ.ΚΑ.) Σχηµαταρίου – Οινόφυτων του ∆ήµου Τανάγρας | 37 εκ. €

• Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άµφισσας Π.Ε. Φωκίδας | 37 εκ. €

• Προστασία από καταπτώσεις σε τµήµα της Εθνικής Οδού Αράχοβας-∆ελφών στην περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου ∆ελφών | 22 εκ. €

• Έργα αποκατάστασης στην περιοχή σιδηροδροµικού σταθµού ∆οµοκού λόγω των ζηµιών Daniel | 22 εκ. €

• Ολοκληρωµένη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισµών Καραβόµυλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών-∆∆ Αυλακίου και ΕΕΛ ∆ήµου Στυλίδας | 22,6 εκ. €

• Τολοφώνας στη θέση “Χαρµίσκο” και αρδευτικό δίκτυο Φωκίδας | 20, 8 εκ. €

• Αποχέτευση και επεξεργασία λυµάτων οικισµών περιοχής Μόρνου ∆ήµου ∆ωρίδος στην Π.Ε. Φωκίδας | 20 εκ. €

• Κατασκευή ∆ικτύου Αποχέτευσης Τανάγρας | 12,2 εκ. €

• Εκσυγχρονισµός και ενεργειακή αναβάθµιση του κτηρίου πολιτιστικών χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου ∆ελφών | 10, 6 εκ. €

• Εκβάθυνση διαύλου και λιµενολεκάνης λιµένα Στυλίδας – Επέκταση προβλήτα και κρηπιδωµάτων λιµένα Στυλίδας | 10 εκ. €

• Χιονοδροµικό Κέντρο Καρπενησίου | 9,9 εκ. €

• Εκσυγχρονισµός αναβατήρα «Ηρακλής» του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού | 9,1 εκ. €

• Προώθηση & Ολοκλήρωση Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού | 8,7 εκ. €

• Ανέγερση Κλειστού Κολυµβητηρίου Αλιβερίου | 7,7 εκ. €

• Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων Αράχωβας | 6,8 εκ. €

• Αναβάθµιση προβλήτα λιµένα Ιτέας | 6, 2 εκ. €

• Χιονοδροµικό κέντρο Καρπενησίου | 5,3 εκ. €

• Στερέωση και αποκατάσταση µνηµείων Aρχαιολογικού Xώρου ∆ελφών | 2,9 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο Άµφισσας | Ανακαίνιση – αναβάθµιση – εκσυγχρονισµός | 2,61 εκ. €

• Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Λιδωρικίου & Ιτέας | 2,5 εκ. €

• Αξιοποίηση – Εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Καρπενησίου 2,3 εκ. €

• Κατασκευή φράγµατος και αγωγού µεταφοράς Φερεκάµπου Ν. Σκύρου | 1,4 εκ. €

• Κέντρα Υγείας | Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Στυλίδας | 1,4 εκ. €

• Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Ιστιαίας | 797.686 €

• Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Σκύρου | 850.349 €

• ∆οκιµαστικά δροµολόγια προαστιακού για τη σύνδεση Λιβαδειάς και Θήβας µε Αθήνα

Δυτική Ελλάδα

• Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα Ροδοδάφνη – Αραχωβίτικα | 100 εκ.

• Κατασκευή µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων & µονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε. (Αγρίνιο) και 6µηνη δοκιµαστική λειτουργία | 78,35 εκ. €

• Εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτροκίνησης και αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων στο τµήµα Κιάτο– Ροδοδάφνη | 73,7 εκ. €

• Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) & Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) στη θέση Φλόκα του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας | 55,1 εκ.

• Κατασκευή – Αναβάθµιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας µε τον οδικό άξονα Άκτιο – ∆υτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εµπλεκόµενα τµήµατα | 49 εκ. €

• Αναβάθµιση, βελτίωση και εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων του Χιονοδροµικού Κέντρου Καλαβρύτων | 25,11 εκ. €

• Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων και Μονάδας Κοµποστοποίησης Προδιαλεγµένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας (Ναύπακτος) | 24 εκ. €

• Ολοκλήρωση υπολειπόµενων εργασιών, λειτουργία και συντήρηση του έργου Ύδρευση Πάτρας από τους ποταµούς Πείρο και Παραπείρο-∆ίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισµών Ν. Αχαΐας | 24,3 εκ. €

• ∆ιυλιστήριο ποταµού Σελινούντα | 21,5 εκ. €

• Υπογειοποίηση δικτύων φυσικής ροής (καναλέτων) Τ.Ο.Ε.Β Γαστούνης Ν. Ηλείας | 18,6 εκ. €

• Συµπληρωµατικά έργα αναβάθµισης Υδατικών Οικοσυστηµάτων Ν.∆. Αιτωλ/νίας | 19,8 εκ. €

• Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) Βάρδας και δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισµούς Βάρδα και Ψάρι ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης | 12,6 εκ. €

• Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαµψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο | 9,4 εκ. €

• Ανέγερση Μουσικού Γυµνασίου-Λυκείου Βαρθολοµιού στη θέση Αγά Λιβάδι του ∆ήµου Πηνείου Π.Ε. Ηλείας | 8 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρων Υγείας Ανδρίτσαινας, Κρεστένων, Φιλιατρών, Κρανιδίου | 6,9 εκ. €

• Επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης στα κτήρια D και GOK του Π.Γ.Ν. Πατρών | 6,5 εκ. €

• Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Π.Γ.Ν. Πατρών | 6,43 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας | 2 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας | 1,9 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Βάρδας | 1,9 εκ. €

• Κέντρο Υγείας Ακράτας | 1,9 εκ. €

• Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου | 1,9 εκ. €

• Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθµιση και Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Αµφιλοχίας | 1,8 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Σιµόπουλου | 1,7 εκ. €

Πελοπόννησος

• ΚΥΤ Κορίνθου και δεύτερη σύνδεσή του ΚΥΤ Μεγαλόπολης µε το σύστηµα 400kV | 145,41 εκ. €

• Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα Κιάτο – Ροδοδάφνη | 83,41 εκ. €

• Αντιπληµµυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του Αυτοκινητόδροµου Τσακώνα – Καλαµάτα και της περιµετρικής οδού Καλαµάτας | 79 εκ. € (παραχώρηση)

• Κατασκευή Φράγµατος Ασωπού νοµού Κορινθίας | 54,6 εκ. €

• Έργα µεταφοράς και διανοµής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στον ∆ήµο Ερµιονίδας νοµού Αργολίδας | 53 εκ. €

• Υλοποίηση σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Επαρχιακή οδός Ριζόµυλος – Κορώνη | 43 εκ. €

• Έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης περιοχών εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόµου Κόρινθος – Πάτρα, στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας | 40 εκ. € (στο πλαίσιο της παραχώρησης)

• Βελτίωση επαρχιακής οδού από κόµβο Αρχαίας Νεµέας – ∆ερβενάκια – Μυκήνες Νοµού Αργολίδας | 38 εκ. €

• Αποκατάσταση των ζηµιών στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου της ∆ιώρυγας Κορίνθου | 32 εκ. €

• ∆ράσεις ανάπτυξης περιοχών ∆ίκαιης Μετάβασης (αποκατάσταση και µεταβίβαση εδαφών) | 30,93 εκ. €

• Μαρίνα Ναυπλίου | 25 εκ. € ολοκλήρωση 04.2026

• Αντιπληµµυρική προστασία Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Β` φάση) | 23 εκ. €

• Ανάπτυξη του ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου στους ∆ήµους Τριπόλεως και Κορίνθου | 23 εκ. €

• Βελτίωση Εθνικής Οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη Τµήµα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι / Οδοφωτισµός Ισόπεδων Κόµβων Τµηµάτων Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι και Γαργαλιάνοι – Ρωµανός | 21,3 εκ. €

• Υποδοµές ∆ικτύων Αποχέτευσης – (Αποχετευτικό ∆ίκτυο ∆.∆. Ασίνης – ολοκλήρωση ∆.∆. ∆ρεπάνου και ∆ίκτυο Αποχέτευσης ∆.∆.Ν. Τίρυνθας) / Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (αναβάθµιση Ε.Ε.Λ. Τολού)» | 20,7 εκ. €

• Μεταφορά και διανοµή νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φιχτιά, Χωνικά, Αεροδρόµιο, Ελληνικό και δήµο Μισέας νοµού Αργολίδας | 17,7 εκ. €

• Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού Μετώπου Νοµού Κορινθίας | 17,6 εκ. €

• ∆ίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων του ∆ήµου Τριφυλίας | 17,5 εκ. €

• Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού µετώπου µεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου | 12 εκ. €

• Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου | 11 εκ. €

• Ανάπτυξη του ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου στο ∆ήµο Μεγαλόπολης | 8,4 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρων Υγείας Ανδρίτσαινας, Κρεστένων, Φιλιατρών, Κρανιδίου | 6,9 εκ. €

• Προµήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόµων για το Κάστρο της Μονεµβασιάς και συνοδά έργα | 6,8 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρων Υγείας Ανδρίτσαινας, Κρεστένων, Φιλιατρών, Κρανιδίου | 6,9 εκ. €

• Έργα στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά | 6,07 εκ. €

• Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους | 5,1 εκ. €

• Ενεργειακή αναβάθµιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Β΄ Φάση | 4,94 εκ. €

• Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαµάτας | 4,44 εκ. €

• Ενεργειακή Αναβάθµιση Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας | 3, 4 εκ. €

• Αναβάθµιση Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα του ∆ήµου Πύλου-Νέστορος | 2,38 εκ. €

• Προσθήκες και Αναδιαρρυθµίσεις στο Υφιστάµενο κτίριο του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαµάτας | 3,1 εκ. €

• Γ.Ν. Κορίνθου – Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου – Ανακαίνιση – αναδιαµόρφωση – Εκσυγχρονισµός ΤΕΠ | 3,1 εκ. €

• Στερέωση βραχωδών πρανών και η αποκατάσταση του προµαχώνα στο Κάστρο της Κορώνης | 2,42 εκ. €

• Ενεργειακή αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης | 2 εκ. €

• Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης | 1,6 εκ. €

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Καλαµάτας (παραχώρηση)

• Αξιοποίηση Μαρίνας Πύλου (παραχώρηση)

• Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης | ∆ωρεά Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος

Νότιο Αιγαίο

• ∆’ Φάση ∆ιασύνδεσης των Κυκλάδων (Νοτίων και ∆υτικών) | 523 εκ. €

• Επέκταση και βελτίωση του πεδίου ελιγµών Κρατικού Αερολιµένα Νάξου | 22 εκ. €

• Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου | 17,24 εκ. €

• Κατασκευή φράγµατος και αγωγού µεταφοράς Σχοινά νήσου Καρπάθου | 16,7 εκ. €

• Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελµατικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρµου Τήνου – Συντήρηση της Οικίας Γιαννούλη Χαλεπά και Επανέκθεση | 10 εκ. €

• Αναβάθµιση Τουριστικού Λιµένα (Μαρίνα) Ρόδου | 10 εκ. €

• Κατασκευή υπολειπόµενων εργασιών του Φράγµατος Κρητηνίας της νήσου Ρόδου | 9,48 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Νάξου | Προσθήκη ∆ιώροφης Πτέρυγας Γ’ µε υπόγειο, κατ’ επέκταση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων | 6,7 εκ. €

• Νησίδα Μουσείων στο Κάστρο Χώρας Νάξου | 6,5 εκ. €

• Προστασία και ανάδειξη της Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου | 4,65 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας – Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου Ενεργειακή αναβάθµιση | 4,64 εκ. €

• Ανάδειξη, διαµόρφωση του Αρχαιολογικού Χώρου των Αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και δηµιουργία υπαίθριας Γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου και στην Αρχαία Ακρόπολη Ρόδου | 4,5 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου Βαρδάκειο και Πρώιο | Ενεργειακή αναβάθµιση | 4,3 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» – Ανακαίνιση Νοσηλευτικών Μονάδων και Αναβάθµιση- Εκσυγχρονισµός Τ.Ε.Π. & αντικατάσταση σωληνώσεων δικτύου κλιµατιστικών FCU | 3,4 εκατ. €

• Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθµιση και Ανακαίνιση Πολυδύναµων Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΠΙ) Κέας, Κύθνου, Σίφνου, Σερίφου, Κιµώλου | 2, 4 εκατ. €

• Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης δύο οθωµανικών µνηµείων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου: Τέµενος Ρετζέπ Πασά και Ιστορικό Νεκροταφείο Μουράτ Ρέϊς | 1,2 εκ. €

• Προσθήκη κατ’ επέκταση στο Κέντρο Υγείας Αµοργού | 1 εκατ. €

• «Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου Βαρδάκειο & Πρωίο» – Ανακαίνιση και εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων | 992. 000 €

• Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας – Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και Γ.Ν/ Κ.Υ Καλύµνου «Βουβάλειο» | 749.427 €

• Ανέγερση Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Ανάφης | 701.358 €

• Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθµιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Πάτµου και ΠΠΙ Αστυπάλαιας

• Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθµιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Άνδρου και ΠΠΙ Αστυπάλαιας

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Λέρου | Παραχώρηση

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Καλύµνου | Παραχώρηση

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Κάσου | Παραχώρηση

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Καρπάθου | Παραχώρηση

• Αξιοποίηση αεροδροµίου Καστελόριζου | Παραχώρηση

• Αεροδρόµιο Πάρου Αξιοποίηση Αεροδροµίου | Παραχώρηση

• Αεροδρόµιο Σύρου Αξιοποίηση Αεροδροµίου | Παραχώρηση

• Αεροδρόµιο Νάξου Αξιοποίηση Αεροδροµίου | Παραχώρηση

Κρήτη

• Νέος ∆ιεθνής Αερολιµένας Ηρακλείου (Καστέλι) | 521,84 εκ. €

• ΒΟΑΚ Μετατροπή σε αυτοκινητόδροµο του ΒΟΑΚ τµήµα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος 186 εκ. €

• Λιµνοδεξαµενή Χοχλακίων Νοµού Λασιθίου και Συνοδά Έργα – Φράγµα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Νοµού Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού Νερού | 87,9 εκ. € Το έργο περιλαµβάνει δύο φάσεις και η πρώτη φάση θα παραδοθεί την 07.2026, ολοκλήρωση συνόλου 2029.

• Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου | 50 εκ. €

• Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) Σητείας | 26 εκ. €

• ΙΤΕ – Κόµβος Καινοτοµίας και Προχωρηµένης Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο & Επέκταση των κτιριακών υποδοµών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυµνο) | 25 εκ. €

• Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγµα Αποσελέµη και έργα ενίσχυσης ταµιευτήρα φράγµατος Αποσελέµη από το Οροπέδιο Λασιθίου | 23 εκ. €

• Νέο Γενικό Κατάστηµα Κράτησης Κρήτης ΙΙ (Λασίθι) | 22 εκ. €

• Κατασκευή δρόµου Πλάτανος – Σφηνάρι | 17,5 εκ. €

• Νέος αγωγός µεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου για την ενίσχυση του Ταµιευτήρα Μπραµιανού | 16,8 εκ. €

• Βελτίωση προσβασιµότητας και αναβάθµιση υποδοµών του ∆ικταίου Άντρου | 15,9 εκ. €

• ∆ίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων των παραλιακών οικισµών Κουτσουρά Μακρύ Γιαλού ∆ήµου Ιεράπετρας και Ανάληψης ∆ήµου Σητείας ΠΕ Λασιθίου | 11, 6 εκ. €

• Αρδευτικά δίκτυα λιµνοδεξαµενής Αγίου Γεωργίου οροπέδιο Λασιθίου | 11,5 εκ. €

• Κατασκευή – Επέκταση – Αναβάθµιση Ερευνητικών Υποδοµών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη | 8 εκ. €

• Λιµένας Χερσονήσου Aνάπλαση, αντιδιαβρωτική προστασία της χερσαίας λιµενικής ζώνης Χερσονήσου και προστασία λιµένα έναντι προσάµµωσης | 8 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση και ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Αγίας Φωτεινής, Κισσάµου, Βάµου, Σφακίων και Χανίων | 6,1 εκ. €

• Προσθήκη 5ου ορόφου για τη δηµιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ΄ Κτήριο των Κλινικών Ολοκληρωµένα έργα του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) | 5,2 εκ. €

• Ανακαίνιση και Επέκταση ΤΕΠ Γ.Ν. Χανίων “Αγ. Γεώργιος” | 4,25 εκ. €

• Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας | 4,8 εκ. €

• Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, Ανακαίνιση και Επέκταση ΤΕΠ | 3,9 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση κέντρων υγείας Αγίας Βαρβάρας, Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου | 3,2 εκ. €

• Ανακαίνιση και αναβάθµιση των Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν. ΚΥ Νεαπόλεως ∆ιαλυνάκειο: ΟΜΕ Άγιος Νικόλαος, ΓΝ ΚΥ Νεάπολης, ΑΟΜ Σητείας και ΑΟΜ Ιεράπετρας | 2,2 εκ. €

• Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»: Ανακαίνιση και αναβάθµιση ΤΕΠ | 1,8 εκ. €

• Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθµιση και Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Ανωγείων Ρεθύµνου | 1,7 εκ. €

• Αναβάθµιση – ανακαίνιση Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π) στο Γ.Ν. Ρεθύµνου | 1,6 εκ. €

• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση και ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Τζερµιάδων Λασιθίου | 1,1 εκ. €

