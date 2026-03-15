Δυτική Ελλάδα: Συλλήψεις για κλοπή, μέθη, ναρκωτικά και παράνομη οπλοκατοχή

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Πάτρα, Πύργο, Κυλλήνη και Αμαλιάδα

15 Μαρ. 2026 9:22
Σε σειρά συλλήψεων για διάφορα αδικήματα προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικές υπηρεσίες σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών.

Κλοπή από ταμειακή μηχανή στην Πάτρα

Στην Πάτρα συνελήφθη χθες το μεσημέρι μία ημεδαπή γυναίκα από αστυνομικούς του Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών, καθώς φέρεται να εισήλθε σε κατάστημα και να αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.

Σύλληψη οδηγού για μέθη μετά από τροχαίο

Επίσης στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήμα Τροχαίας Πατρών συνέλαβαν χθες το απόγευμα έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το όχημά του σε κατάσταση μέθης.

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων στην Κυλλήνη

Στην Κυλλήνη, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν ημεδαπό άνδρα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο αναδιπλούμενοι σουγιάδες.

Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στον Πύργο

Στον Πύργο Ηλείας συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιπτώσεις τρεις ημεδαποί, εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι ηλικίας 17 και 16 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου και της ομάδας Ομάδα ΔΙΑΣ.

Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά τρία γραμμάρια κάνναβης καθώς και ένα τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης.

Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα στην Αμαλιάδα

Τέλος, στην Αμαλιάδα συνελήφθη χθες το απόγευμα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν για τροχονομική παράβαση.

