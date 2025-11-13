Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησαν οι πληρωμές αποζημιώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων εξάλειψης του νοσήματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ήδη έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμής για 42 κτηνοτρόφους, συνολικού ύψους 750.000 ευρώ, με τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τις επόμενες ημέρες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εξασφαλίσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) συνολική κατανομή ύψους 3.000.000 ευρώ, η οποία καλύπτει τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2025. Η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, που βρέθηκαν χωρίς εισόδημα και αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κινητοποιήθηκε άμεσα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες και να καταβληθούν το συντομότερο οι αποζημιώσεις.

«Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλευρό των κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται σκληρά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργάστηκε μεθοδικά και συντονισμένα, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αποζημίωσης και να δοθεί γρήγορα οικονομική ανάσα σε όσους επλήγησαν.Παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τους παραγωγούς και συνεχίζουμε να διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο πόρο και μέτρο στήριξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της τοπικής κτηνοτροφίας και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειάς μας», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας.

