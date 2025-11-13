Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησαν οι πληρωμές αποζημιώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ήδη έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμής για 42 κτηνοτρόφους, συνολικού ύψους 750.000 ευρώ, με τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τις επόμενες ημέρες.

Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησαν οι πληρωμές αποζημιώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
13 Νοέ. 2025 16:44
Pelop News

Ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων εξάλειψης του νοσήματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ήδη έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμής για 42 κτηνοτρόφους, συνολικού ύψους 750.000 ευρώ, με τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τις επόμενες ημέρες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εξασφαλίσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) συνολική κατανομή ύψους 3.000.000 ευρώ, η οποία καλύπτει τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2025. Η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, που βρέθηκαν χωρίς εισόδημα και αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κινητοποιήθηκε άμεσα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες και να καταβληθούν το συντομότερο οι αποζημιώσεις.

«Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλευρό των κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται σκληρά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργάστηκε μεθοδικά και συντονισμένα, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αποζημίωσης και να δοθεί γρήγορα οικονομική ανάσα σε όσους επλήγησαν.Παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τους παραγωγούς και συνεχίζουμε να διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο πόρο και μέτρο στήριξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της τοπικής κτηνοτροφίας και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειάς μας», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:48 Πάτρα: Προστασία κοινόχρηστου χώρου στην πράξη – Μεταφέρθηκε το περίπτερο που μπλόκαρε τον πεζόδρομο
17:44 Μόλις 6′ από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Γέφυρα Ζωής για το μωρό
17:36 Φαρμάκης στην ΕΝΠΕ: «Τώρα είναι η ώρα για μία σημαντική επένδυση στην Αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή Ελλάδα!»
17:29 «Στις λεπτομέρειες, τη νίκη με τον Έσπερο Λαμίας»
17:24 Πετρόπουλος: «Περισσότεροι οι αθλητές που αξίζουν να είναι λαμπαδηδρόμοι από τις διαθέσιμες διαδρομές»
17:15 Κρούσμα μελιταίου πυρετού σε κριάρι στον ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης!
17:10 Αλέξης Μητρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Η οικονομική ελίτ επαναφέρει τον Τσίπρα»
17:07 Μενδώνη: «Μας ενδιαφέρει ως ζωντανό κύτταρο δημιουργίας»
16:58 Ημερίδα από το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος
16:44 Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησαν οι πληρωμές αποζημιώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
16:40 Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς – Φωτογραφίες
16:34 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία της «Π»
16:26 Το Ταξί Express Πάτρας Ανεβάζει… Αυλαία! Συμπαραγωγός σε Νέα Θεατρική Κωμωδία στην Πόλη
16:18 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ανδρέας Χριστόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη
16:10 σπιράλ: Η συνετή διαχείριση των λυμάτων είναι έργο πολιτισμού και υγείας
16:02 Πάτρα – Ανάπλαση Ανω Πόλης: Ξεκινά η ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Γερμανού
15:54 Πόθεν Έσχες: Τελειώνει η προθεσμία – Οι φετινές αλλαγές στον τρόπο υποβολής
15:46 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πελοπόννησος χρειάζεται ξανά το δικό της τρένο»
15:38 Δένδιας: Η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο
15:30 Εξιχνιάστηκαν τέσσερις απάτες στην Αιτωλοακαρνανία – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο κατηγορούμενων ανδρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ