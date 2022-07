Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί κατεδάφισαν σπίτια Παλαιστίνιων ΒΙΝΤΕΟ

Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις κατεδάφισαν σήμερα τα σπίτια δύο Παλαιστινίων που κατηγορούνται για τη δολοφονία ενός Ισραηλινού φρουρού ασφαλείας σε μια επίθεση έξω από τον οικισμό Άριελ στη Δυτική Όχθη τον Απρίλιο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Εκατοντάδες διαδηλωτές πέταξαν πέτρες, έκαιγαν λάστιχα και πέταξαν βόμβες μολότοφ στους στρατιώτες καθώς εκτελούσαν την επιχείρηση στην πόλη Κουαραουέτ Μπανί Χασάν στη Δυτική Όχθη, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Israeli occupation bulldozers backed by Israeli occupation forces knocked down an under construction Palestinian house in the village of Umm al-Rayhan in the north of the occupied West Bank, today.#IsraeliCrimes #EndIsraeliApartheid pic.twitter.com/nYB8fgC3Yg

— Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) July 26, 2022