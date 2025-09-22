e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Στις τσέπες των δικαιούχων πάνω από 1,26 δισ. ευρώ μέχρι την Παρασκευή

Δείτε ποιοι πληρώνονται και πότε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Στις τσέπες των δικαιούχων πάνω από 1,26 δισ. ευρώ μέχρι την Παρασκευή
22 Σεπ. 2025 10:28
Pelop News

Συνολικά 1.265.245.615 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 2.576.449 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, από σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών.

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.214.462.615 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2025.
  • Από σήμερα έως τις 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους για εφάπαξ, στο πλαίσιο νέων εκδόσεων αποφάσεων.

Από τη ΔΥΠΑ:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • 200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Οι πληρωμές θα γίνουν απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω ATM.
