e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Στις τσέπες των δικαιούχων πάνω από 1,26 δισ. ευρώ μέχρι την Παρασκευή

Συνολικά 1.265.245.615 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 2.576.449 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, από σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών.

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.214.462.615 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2025.

Από σήμερα έως τις 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους για εφάπαξ, στο πλαίσιο νέων εκδόσεων αποφάσεων.

Από τη ΔΥΠΑ:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Οι πληρωμές θα γίνουν απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω ATM.

