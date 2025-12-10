ΕΑΠ: Διαδικτυακό Σεμινάριο «Δημιουργική ανάγνωση και γραφή με τη Λογοτεχνία των Χριστουγέννων»

Το 2ο Ανοικτό Διαδικτυακό Σεμινάριο – Λογοτεχνικό Ρεβεγιόν:  «Δημιουργική ανάγνωση και γραφή με τη Λογοτεχνία των Χριστουγέννων», τη Δευτέρα 5/1/2026.

10 Δεκ. 2025 10:54
Πώς αποτυπώνεται το χριστουγεννιάτικο φαντασιακό στη λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους; Ποιες αισθητικές συμβάσεις, αλλά και ανατρεπτικές εκδοχές τους, συναντούμε στη σύγχρονη λογοτεχνία των Χριστουγέννων; Με ποιες πρακτικές δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής οι κλασικές (και οι λιγότερο κλασικές) χριστουγεννιάτικες ιστορίες γίνονται σπινθήρες δημιουργικής ανάγνωσης, διάλογου και γραφής;

Αυτά και άλλα παρόμοια θα μας απασχολήσουν στο 2ο Ανοικτό Διαδικτυακό Σεμινάριο – Λογοτεχνικό Ρεβεγιόν του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (ΔΗΓ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), που οργανώνεται στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας ΔΗΓ55 «Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση», τη Δευτέρα, 5/1/2026, ώρες 16:00-18:00, με θέμα: «Δημιουργική ανάγνωση και γραφή με τη Λογοτεχνία των Χριστουγέννων»

Στο επίκεντρο του 2ου Ανοικτού Διαδικτυακού Σεμιναρίου του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» του ΕΑΠ βρίσκεται, σταθερά, ένα από τα μεγάλα εκπαιδευτικά στοιχήματα της εποχής μας: η απελευθέρωση της δημιουργικότητας, βασικής «δεξιότητας του 21ου αιώνα». Αυτή τη φορά, θα συζητήσουμε πρακτικές δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής μέσα από τις οποίες η Λογοτεχνία των Χριστουγέννων μπορεί να συνομιλήσει με το σήμερα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις φωνές των παιδιών και των εφήβων στις σχολικές τάξεις όλων των βαθμίδων.

Σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει ο Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Διευθυντής του ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Εξωστρέφειας του ΕΑΠ, Τάκης Καγιαλής.

Το σεμινάριο συντονίζει η Κατερίνα Καρατάσου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Frederick, Συντονίστρια ΘΕ ΔΗΓ55).

Συμμετέχουν οι Ευαγγελία Μουλά (Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Δωδεκανήσου, διδάσκουσα στο ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» του ΕΑΠ) και Μαρίλη Δουζίνα (φιλόλογος στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, διδάσκουσα στο ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» του ΕΑΠ). Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Το Σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο- ενδιαφερόμενη. Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής ή εγγραφή. Δεν θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο συνδεθείτε από τον σύνδεσμο: https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=m91a5271d4954a7fee45a37ed0433b73b
Meeting number: 2782 602 8115
Password: eap2026

Το ΜΠΣ ΔΗΓ του ΕΑΠ είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Προγραμμάτων Δημιουργικής Γραφής/EACWP (https://eacwp.org/).

Οι εγγραφές νέων φοιτητών στο ΜΠΣ ΔΗΓ θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/dimiourgiki-grafi/

http://bit.ly/4ji6vL1

