ΕΑΠ: Έκπτωση 10% στα δίδακτρα Μεταπτυχιακών για αποφοίτους Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10% της οικονομικής συμμετοχής για αποφοίτους Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Ε.Α.Π. που επιθυμούν να εγγραφούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Δικαιούχοι της μείωσης είναι απόφοιτοι Προπτυχιακών Προγραμμάτων του Ε.Α.Π. από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μετά, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση εισαγωγής σε Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκπτωση δεν εφαρμόζεται στα διιδρυματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΕΑΓ, ΓΧΝ, ΚΥΚ, ΕΓΑ και ΕΔΙ, καθώς και στα Ειδικά Προγράμματα Σπουδών.

Η μείωση αφορά την άπαξ παρακολούθηση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης κάποιας Θεματικής Ενότητας, η επανεγγραφή σε αυτή πραγματοποιείται χωρίς τη μείωση της οικονομικής συμμετοχής.

Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενισχύει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών των αποφοίτων του, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε μεταπτυχιακά προγράμματα και στηρίζοντας έμπρακτα τη δια βίου μάθηση.

