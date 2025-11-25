ΕΑΠ – Υπουργείο Παιδείας: Νέο Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο Μαρούσι Αττικής, υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο Πρύτανης, Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης, ενώ το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκπροσωπήθηκε από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνο Βλάση, αρμόδιο για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.). Παρόντες κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας ήταν εκ μέρους του Ε.Α.Π. το εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και Ανώτερος Εμπειρογνώμων σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης κ. Λουκάς Ζαχείλας και εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) και Διά Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.) κα. Όλγα Καφετζοπούλου.

Σκοπός και αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί:

Η συνεργασία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των δύο φορέων, όπως για παράδειγμα επιμορφωτικές δράσεις για Διευθυντές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Η συνεργασία στην μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω σχετικών μελετών, κυρίως από την πλευρά του Ε.Α.Π. προς τη Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. και τις εποπτευόμενες από αυτή Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), σε θέματα διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα.

Η συνεργασία στην εκπαίδευση καταρτιζόμενων των δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εργαστηριακούς χώρους και αίθουσες του Ε.Α.Π.

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών εργασιών σε θέματα των επιστημονικών πεδίων του Ε.Α.Π., που άπτονται του θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ιδιαίτερα σε θέματα πιστοποίησης μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Η συνεργασία στον σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων σε εθνικά, ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα με ιδιαίτερη έμφαση σε Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (CoVE – Centres of Vocational Excellence) και Μικροδιαπιστευτήρια (microcredentials)

Η συνεργασία στον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτωνγια το διοικητικό προσωπικό των Σ.Α.Ε.Κ. (π.χ.διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, διασφάλιση ποιότητας, στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, κ.ά.)

Η συνεργασία για την καθιέρωση υποτροφιών του Ε.Α.Π. σε συγκεκριμένο αριθμό αριστευσάντων καταρτιζόμενων των Σ.Α.Ε.Κ. .

Μέσω της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διευρύνει τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και επιβεβαιώνει τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο του.

