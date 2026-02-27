Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: «Να αποδοθούν ευθύνες για τους βανδαλισμούς στο Πατρινό Καρναβάλι»

Την έντονη αντίδρασή του για τα περιστατικά βανδαλισμών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού εκφράζει ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας, με δημόσια τοποθέτηση του προέδρου του, Μάκης Κατσιγιάννης.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Κατσιγιάννης καταδικάζει «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» τα φαινόμενα βίας και καταστροφής δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, υπογραμμίζοντας ότι το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί κορυφαίο θεσμό για την πόλη, με σημαντική πολιτιστική αλλά και οικονομική βαρύτητα.

Όπως επισημαίνει, οι επαγγελματίες της Πάτρας στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό και δεν μπορούν να αποδεχθούν συμπεριφορές που, όπως αναφέρει, εκθέτουν την πόλη και πλήττουν την τοπική οικονομία.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην ταυτοποίηση των δραστών, ζητώντας οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν χωρίς καθυστέρηση στη Δικαιοσύνη.

«Η ανοχή τελείωσε. Η προστασία του Πατρινού Καρναβαλιού και της πόλης μας είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



