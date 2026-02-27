Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: «Να αποδοθούν ευθύνες για τους βανδαλισμούς στο Πατρινό Καρναβάλι»

Ξεκάθαρη καταδίκη των φαινομένων βανδαλισμού που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Πατρινού Καρναβαλιού εκφράζει ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας, ζητώντας την άμεση ταυτοποίηση και τιμωρία των υπευθύνων.

Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: «Να αποδοθούν ευθύνες για τους βανδαλισμούς στο Πατρινό Καρναβάλι»
27 Φεβ. 2026 12:56
Pelop News

Την έντονη αντίδρασή του για τα περιστατικά βανδαλισμών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού εκφράζει ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας, με δημόσια τοποθέτηση του προέδρου του, Μάκης Κατσιγιάννης.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Κατσιγιάννης καταδικάζει «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» τα φαινόμενα βίας και καταστροφής δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, υπογραμμίζοντας ότι το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί κορυφαίο θεσμό για την πόλη, με σημαντική πολιτιστική αλλά και οικονομική βαρύτητα.

Όπως επισημαίνει, οι επαγγελματίες της Πάτρας στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό και δεν μπορούν να αποδεχθούν συμπεριφορές που, όπως αναφέρει, εκθέτουν την πόλη και πλήττουν την τοπική οικονομία.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην ταυτοποίηση των δραστών, ζητώντας οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν χωρίς καθυστέρηση στη Δικαιοσύνη.

«Η ανοχή τελείωσε. Η προστασία του Πατρινού Καρναβαλιού και της πόλης μας είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ