Έμπρακτη στήριξη στους εφήβους: Εκστρατεία σε Λύκεια της Αιγιάλειας για συζήτηση

24 Νοέ. 2025 20:00
Σε μια χρονική περίοδο που η νεανική παραβατικότητα καλπάζει, που η βία μεταξύ εφήβων γίνεται πολλές φορές ανεξέλεγκτη και που οι σχέσεις, πάσης φύσεως, μεταξύ νεαρών περνάνε από σαράντα κύματα, η έμπρακτη παρέμβαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΔΕΠΙΣ) Αιγιαλείας, της Ενωσης Γυναικών Ελλάδας-Παράρτημα Αιγίου και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Αιγιαλείας, μοιάζει καίρια.

Οι παραπάνω φορείς συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις στα λύκεια της Αιγιαλείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (αύριο 25 Νοεμβρίου) με κεντρικό θέμα: «Συντροφικές Σχέσεις των Εφήβων: Σεβασμός, Ελευθερία, Όχι στη Βία».

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν την προβολή ενός μικρού σχετικού βίντεο και ομιλίες από την ψυχολόγο, την κοινωνική λειτουργό ή/και τη νομικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών.

Θα παρευρίσκονται η πρόεδρος της ΔΕΠΙΣ και αντιδήμαρχος Νομικής Υπηρεσίας Μαρία Ιατροπούλου, η Πρόεδρος της ΕΓΕ Λίτσα Γιαννοπούλου, η υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Κέντρου και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Γιδά. Θα γίνει συζήτηση με το μαθητικό κοινό και τους εκπαιδευτικούς και θα μοιραστεί στο τέλος ενημερωτικό υλικό από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το 2ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και τον Δεκέμβριο 2025.

Η εκπαιδευτική κοινότητα ήδη έχει ανταποκριθεί στην πρόσκληση και ήδη έχουν οριστεί ημερομηνίες ανά Λύκειο: στις 24 Νοεμβρίου (σήμερα) στο Λύκειο της Ακράτας, στις 25 Νοεμβρίου στο 1ο Λύκειο Αιγίου, στις 26 Νοεμβρίου στο Λύκειο Αιγείρας, στις 27 Νοεμβρίου στο Πρότυπο ΕΠΑΛ, στις 3 Δεκεμβρίου στο Λύκειο Διακοπτού, στις 5 Δεκεμβρίου στο Λύκειο Καμαρών και στις 19 Δεκεμβρίου στο 2ο Λύκειο Αιγίου.

Στόχος της δράσης είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τις μορφές βίας που μπορεί να εκδηλώνονται ως λεκτική, ψυχολογική, σωματική, διαδικτυακή βία κ.ά. και να μπορούν να αναγνωρίζουν την έμφυλη βία που μπορεί να κρύβεται πίσω από «κανονικές» σχέσεις (έλεγχος, ζήλια, εξαναγκασμός, διαδικτυακή παρενόχληση, ψυχολογική πίεση).

Μέσα από έναν ουσιαστικό και δημιουργικό διάλογο γύρω από τις συντροφικές σχέσεις των εφήβων, μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων, θα συζητήσουν τον ρόλο του σεβασμού, της συναίνεσης, της ελευθερίας και της ισότητας στις σχέσεις τους και ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία θα μπορούν να απευθυνθούν στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών.

Έμπρακτη στήριξη στους εφήβους: Εκστρατεία σε Λύκεια της Αιγιάλειας για συζήτηση
