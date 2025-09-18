Εμπρησμός Γηροκομείο: Σήμερα η απόφαση για τους προφυλακισθέντες, η πρόταση της Εισαγγελέως

Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του ανακριτή σχετικά με το αίτημα αποφυλάκισης των δυο νεαρών Πατρινών που βρίσκονται στη φυλακή, για εμπρησμό στο Γηροκομείο, στην Πάτρα.

Υπόθεση εμπρησμού – Γηροκομειό: Ανατροπή με αίτημα αποφυλάκισης, στην «Π» ο Βασίλης Ταουξής

Και οι δύο είχαν προφυλακιστεί στις 19 Αυγούστου, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Γηροκομειό της Πάτρας στις 13 Αυγούστου.

Είχε προηγηθεί εισήγηση της αρμόδιας εισαγγελέως, υπέρ της αποφυλάκισής τους.

Η εισαγγελέας έλαβε υπόψη νέα στοιχεία που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, τα οποία, όπως εκτίμησε, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να αφεθούν οι δύο νεαροί ελεύθεροι.

Οι γονείς τους παραμένουν σε αναμονή, ελπίζοντας να μπορέσουν σύντομα να υποδεχθούν ξανά τα παιδιά τους στο σπίτι.

