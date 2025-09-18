Εμπρησμός Γηροκομείο: Σήμερα η απόφαση για τους προφυλακισθέντες, η πρόταση της Εισαγγελέως

Ειχαν προφυλακιστεί τον Αύγουστο με την κατηγορία του εμπρησμού, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Γηροκομειό της Πάτρας στις 13/08/2025.

Εμπρησμός Γηροκομείο: Σήμερα η απόφαση για τους προφυλακισθέντες, η πρόταση της Εισαγγελέως
18 Σεπ. 2025 8:49
Pelop News

Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του ανακριτή σχετικά με το αίτημα αποφυλάκισης των δυο νεαρών Πατρινών που βρίσκονται στη φυλακή, για εμπρησμό στο Γηροκομείο, στην Πάτρα.

Υπόθεση εμπρησμού – Γηροκομειό: Ανατροπή με αίτημα αποφυλάκισης, στην «Π» ο Βασίλης Ταουξής

Και οι δύο είχαν προφυλακιστεί στις 19 Αυγούστου, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Γηροκομειό της Πάτρας στις 13 Αυγούστου.

Είχε προηγηθεί εισήγηση της αρμόδιας εισαγγελέως,  υπέρ της αποφυλάκισής τους.

Η εισαγγελέας έλαβε υπόψη νέα στοιχεία που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, τα οποία, όπως εκτίμησε, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να αφεθούν οι δύο νεαροί ελεύθεροι.

Οι γονείς τους παραμένουν σε αναμονή, ελπίζοντας να μπορέσουν σύντομα να υποδεχθούν ξανά τα παιδιά τους στο σπίτι.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ