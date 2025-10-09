Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στον Βύρωνα: Βρέθηκαν μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και σπίρτα

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα δύο οχήματα σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Καρέα στον Βύρωνα, ύστερα από εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί. Οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ εντοπίστηκαν ευρήματα που δείχνουν προσχεδιασμένη ενέργεια.

Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στον Βύρωνα: Βρέθηκαν μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και σπίρτα
09 Οκτ. 2025 12:57
Pelop News

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που βρίσκεται στη λεωφόρο Καρέα, στον Βύρωνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί σε σταθμευμένα αυτοκίνητα του χώρου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δύο εξ αυτών.

Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερο μέρος της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εντοπίστηκαν σπίρτα και πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση πως πρόκειται για εμπρησμό από πρόθεση.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια, εξετάζοντας τα αίτια και τυχόν συνδέσεις της επίθεσης με άλλες παρόμοιες ενέργειες που έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 «Καμία μόνη»: Γυναίκες στο πλευρό των θυμάτων στην αυριανή δίκη στην Ευελπίδων
14:38 Τσακαλώτος: «Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 – Δεν είμαι στους στενούς του συνεργάτες»
14:38 Ένταση ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Πέτη Πέρκα: «Πήγατε για τη selfie στη Γάζα»
14:33 Της πήραν 30.000 ευρώ μέσα από τον υπολογιστή της – Απάτη με “ψεύτικες” επενδύσεις στο Ηράκλειο
14:28 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας
14:21 Μαρινάκης: Ανάπτυξη 2,4%, μείωση φόρων και αυξήσεις – Όσα φέρνει ο Προϋπολογισμός του 2026
14:18 CrediaBank, Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη
14:16 Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες
14:12 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
14:04 Ημερίδα Διεθνοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών
14:02 ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε πεδίο κομματικών εξυπηρετήσεων της ΝΔ»
13:54 Το πατρινό «Γιαγκόναν» πέρασε στην ιστορία ως «οι Metallica του Ελληνικού Fantasy» ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
13:53 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη της ΑΚΤΩΡ
13:49 Σφοδρή λογομαχία Γεωργιάδη – Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη και το «ξυλόλιο»
13:45 Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία
13:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Τα γαλάζια παιδιά δηλώνουν ανήξερα για τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
13:33 Η Αθηνά Φιλίππου παρουσιάζει στο Πολύεδρο το βιβλίο της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
13:30 Hedge Out με τον Σωτήρη Γεωργίου: Ο Ευρωπαίος Προμηθέας και τα πρέπει των «αιωνίων»!
13:27 Ζάκυνθος: Στα χέρια της Αστυνομίας 37χρονος για ανθρωποκτονία και εκβίαση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ