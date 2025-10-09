Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στον Βύρωνα: Βρέθηκαν μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και σπίρτα

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που βρίσκεται στη λεωφόρο Καρέα, στον Βύρωνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί σε σταθμευμένα αυτοκίνητα του χώρου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δύο εξ αυτών.

Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερο μέρος της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εντοπίστηκαν σπίρτα και πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση πως πρόκειται για εμπρησμό από πρόθεση.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια, εξετάζοντας τα αίτια και τυχόν συνδέσεις της επίθεσης με άλλες παρόμοιες ενέργειες που έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



