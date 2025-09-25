EBU: Ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026

Σε επιστολή της προς τα μέλη, η πρόεδρος της, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, αναγνώρισε την «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» που επικρατεί μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων-μελών σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής του ισραηλινού φορέα KAN

EBU: Ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026
25 Σεπ. 2025 22:12
Pelop News

Όπως γνωστοποιήθηκε τα μέλη της (EBU) (Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης) αναμένεται να πραγματοποιήσουν ψηφοφορία για να αποφασίσουν εάν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί στην Αυστρία, καθώς όλο και περισσότερες χώρες ζητούν τον αποκλεισμό του λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Σε επιστολή της προς τα μέλη, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, αναγνώρισε την «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» που επικρατεί μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων-μελών σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής του ισραηλινού φορέα KAN. Όπως εξήγησε, το βάθος της διαφωνίας ήταν τέτοιο που καθιστούσε αδύνατη την επίτευξη μιας κοινής συναίνεσης από το Συμβούλιο.

«Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η Ένωση εκπροσωπεί τη συμπερίληψη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο, που αποτελούν τις αξίες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Δημόσιας Υπηρεσίας», αναφέρεται στην επιστολή. Ωστόσο, η φύση του ζητήματος ανάγκασε την EBU να κινηθεί διαφορετικά, καθώς «το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μια κοινή συναινετική θέση σχετικά με τη συμμετοχή του KAN».

«Δεδομένου ότι η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τόσο διχαστική κατάσταση, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ζήτημα αυτό χρήζει ευρύτερης δημοκρατικής βάσης για μια απόφαση, ώστε να ακουστεί η φωνή όλων των Μελών», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

H έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της EBU θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου.

Σε απάντηση, ο ισραηλινού φορέα KAN εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την «ελπίδα ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα συνεχίσει να διατηρεί τον πολιτιστικό και απολιτικό χαρακτήρα του».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Στέκεστε όρθιοι και σας ανεβαίνει η πίεση;
23:39 Οι τρομεροί αριθμοί του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, 100 συμμετοχές-63 γκολ!
23:21 Βήμα-βήμα το μαγείρεμα του αγαπημένου τραχανά
23:00 Πίτερς: Οι προβλέψεις του για την κατάταξη στη Euroleague, στο Νο1 ο Ολυμπιακός ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τεράστιο σοκ στο Αγγλικό ποδόσφαιρο, πρώην παίκτης της Άρσεναλ «έσβησε» στα 21 χρόνια!
22:51 Ισραηλινή επίθεση στη Σαναά: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες
22:47 Μεγάλη του Γένους Σχολή: Μετακομίζει σε άλλο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη
22:35 Υπέγραψαν συμφωνία Τουρκία και ΗΠΑ για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία
22:27 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin
22:16 Η κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:12 EBU: Ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026
22:00 Μαρκάτια 2025: Η μνήμη της πόλης ξυπνά – Ξεκινούν οι εκδηλώσεις την Παρασκευή
21:59 Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν: «Μεγάλο παζάρι» για τα F35, F16 και τους Patriot, η καρφίτσα και η θεολογική σχολή της Χάλκης ΒΙΝΤΕΟ
21:48 Φυλακισμένη ακτιβίστρια στο Ιράν πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο
21:39 Κυρανάκης προς ΟΣΕ: «Όχι» στην άσκηση αναίρεσης για τις αποζημιώσεις σε οικογένειες θυμάτων των Τεμπών
21:30 Μαυρίζει η ψυχή σου, νεκρό το τετράχρονο παιδάκι στο τροχαίο δυστύχημα
21:20 Συνολικά 57 μετανάστες στο λιμάνι στο Κατάκολο ΦΩΤΟ
21:12 Τεσσάρων χρονών παιδάκι υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε τροχαίο
21:01 Δικηγορικός κόσμος: Ζητά να εξετάσει η Δικαιοσύνη το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του Ρούτσι
20:53 Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων για τη ΝΔ και 17,4 για τον Μητσοτάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ