Εχει «χοντρύνει» πολύ το παιχνίδι στο Αίγιο με τα απορρίμματα: Στα άκρα η υπόθεση με τις δύο χωματερές στην Τέμενη

Θεριεύει η κόντρα στο Αίγιο για τα σκουπίδια που εναποθέτει τους τελευταίους μήνες στις θέσεις Τζουρά και Ορφανίδη στην Τέμενη Αιγίου ο Δήμος Αιγιάλειας.

Την ώρα που ο Δήμος, με εισήγηση προφανώς του αντιδημάρχου Νίκου Καραΐσκου, εξέδωσε ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας παραπλανητικές τις κατηγορίες του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Τέμενης, επισημαίνοντας πως όλα είναι νόμιμα, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος συνεχίζει την επίθεση κατά μέτωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», ο πρόεδρος του Συλλόγου Στάθης Κολλιόπουλος έχει στείλει αναφορά-καταγγελία και στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), που είναι ο Φορέας που χορηγεί πιστοποιήσεις στους κατά τόπους συλλόγους απορριμμάτων. Στην αναφορά του, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Τέμενης κατηγορεί τον Δήμο Αιγιάλειας για κατ’ εξακολούθηση παρανομίες , επισυνάπτοντας και τις επίμαχες φωτογραφίες από την Τέμενη. Το γεγονός δημιουργεί ένα επιπλέον ζήτημα για τον ΣΥΔΙΣΑ Αχαϊας, αλλά και τον Δήμο Αιγιάλειας, σε μια χρονική περίοδο που ο ΣΥΔΙΣΑ δεν έχει πάρει ακόμα πιστοποίηση, ενώ σχεδόν όλοι οι άλλοι Φορείς στην Ελλάδα έχουν πάρει!

«Από μεταφόρτωση απορριμμάτων το έκαναν αποθήκευση…»

Ο κ. Κολλιόπουλος εξακολουθεί να θεωρεί πως ο Δήμος Αιγιάλειας, και κυρίως ο αντιδήμαρχος Ν. Καραΐσκος, παρανομούν φανερά: «Η Τέμενη, ακόμα και παράτυπα, λειτουργεί ως ΣΜΑ, δηλαδή για μεταφόρτωση απορριμμάτων. Εδώ, όμως, ο κ. Καραΐσκος τον λειτουργεί για αποθήκευση απορριμμάτων, κάτι εντελώς παράνομο και επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών.

Γιατί έχουν μαζευτεί τόσοι τόνοι απορριμμάτων στην Τέμενη; Πού είναι οι δήθεν τσιμεντωμένοι χώροι που εφευρίσκει ο κ. Καραΐσκος;

Τι νομίζει πως είμαστε και μας κοροϊδεύει κατάμουτρα; Γιατί η Τέμενη ανήκει, όσον αφορά τα απορρίμματα, στον Δήμο Αιγιάλειας και όχι στον ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας; Τι έχει συμβεί; Τι μας κρύβουν;».

«Τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες…»

Ο Ν. Καραΐσκος απάντησε μέσω ανακοίνωσης του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία, πάντως, είναι γενική και όχι ειδική για την Τέμενη: «Με αφορμή παραπλανητικά δημοσιεύματα και αναφορές, ο Δήμος ξεκαθαρίζει με απόλυτη σαφήνεια τα εξής: Δεν υπάρχουν απορρίμματα στους δρόμους του Δήμου Αιγιαλείας. Η αποκομιδή των απορριμμάτων πραγματοποιείται κανονικά και απρόσκοπτα, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Ο Δήμος Αιγιαλείας εφαρμόζει ολοκληρωμένο και απολύτως νόμιμο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, διαθέτει σύγχρονες και πιστοποιημένες υποδομές, καταγράφει υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και έχει πολλαπλώς βραβευτεί από την Πολιτεία για τις επιδόσεις του στον τομέα της καθαριότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Παράλληλα, τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες ασφαλείας και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η πραγματική εικόνα της πόλης και η καθημερινότητα των πολιτών διαψεύδουν κάθε αντίθετο ισχυρισμό».

Το σίριαλ, όμως, δεν τελειώνει εδώ: θα συνεχιστεί την Τετάρτη στο δημοτικό συμβούλιο, που έχει μέρα λογοδοσίας. Θεωρείται βέβαιο πως ο Παρασκευάς Σπυρόπουλος, σύμβουλος της παράταξης Κ. Σπηλιόπουλου, θα θέσει θέμα και θα ζητήσει εξηγήσεις από τον Ν. Καραΐσκο. Οι δυο τους, για τις δύο χωματερές στην Τέμενη, έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό σε σφοδρή σύγκρουση.

«Δεν μου έχει πει κανείς ότι υπάρχει πρόβλημα»

Η «Πελοπόννησος της Δευτέρας» ρώτησε χθες τον δήμαρχο Ηλιδας Χρήστο Χριστοδουλόπουλο τι γίνεται με τη νέα σύμβαση Αιγιάλειας-Ηλιδας για τη μεταφορά απορριμμάτων της Αιγιάλειας στην Τριανταφυλλιά Αμαλιάδας. Μήπως, δηλαδή, επειδή εκκρεμεί η υπογραφή της ανανέωσης της σύμβασης, αυτός είναι ο λόγος που τα απορρίμματα εναποτίθεται προσωρινά στην Τέμενη.

Ο κ. Χριστοδουλόπουλος είπε: «Η νέα σύμβαση είναι στο τελικό στάδιο. Εχει περάσει από ΦΕΚ, έχει εγκριθεί από το δικό μας συμβούλιο και απομένει το οκέι του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καθαρά τυπικό θέμα, εκτιμώ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απ’ όσα γνωρίζω, ο Δήμος Αιγιάλειας συνεχίζει να φέρνει απορρίμματα στην Τριανταφυλλιά. Δεν έχω καμία ένδειξη για κανένα πρόβλημα».

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι χθες ο δήμαρχος Αιγιάλειας Π. Ανδριόπουλος και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ν. Καραϊσκος πήγαν στην Αμαλιάδα, προσκεκλημένοι του Χρ. Χριστοδουλόπουλου στις εκδηλώσεις του Δήμου Ηλιδας για τον Πολιούχο Αγιο Αθανάσιο, ρωτήσαμε τον δήμαρχο Ηλιδας αν του έχει πει κάτι ο δήμαρχος Αιγιάλειας. «Οχι, απολύτως τίποτα. Ούτε καν ξέρω για το θέμα που μου λέτε, για τα σκουπίδια στην Τέμενη. Αν υπήρχε κάτι, δεν θα μου το έλεγε ο δήμαρχος;».

«Ελπίζουμε να ακούσει η Εισαγγελία Αιγίου…»

Εκκρεμεί και η ετυμηγορία της Εισαγγελίας Αιγίου στην οποία κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά οι Παρασκευάς Σπυρόπουλος και Στάθης Κολλιόπουλος και ζήτησαν την άμεση παρέμβαση των Αρχών προκειμένου να αποτραπεί ένα, ακόμη, όπως καταγγέλλουν, περιβαλλοντικό έγκλημα σε βάρος της περιοχής και των κατοίκων. Την αναφορά κοινοποίησαν και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Ελπίζουμε πως αυτή τη φορά η Εισαγγελία Αιγίου θα παρέμβει, γιατί σε προηγούμενες καταγγελίες μας δεν αντέδρασε καθόλου…» έλεγε χθες ο Στάθης Κολλιόπουλος.

«Η εικόνα με εκατοντάδες τόνους απορριμμάτων να καλύπτουν το οικόπεδο Ορφανίδη, μολύνοντας το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα, δίπλα στο ποτάμι του Σελινούντα, είναι απαράδεκτη και η αντιδημαρχία είναι υπόλογη καθώς μέχρι και πριν από λίγες μέρες επιχειρούσε να μας καθησυχάσει ότι δεν τρέχει τίποτα» τόνισε ο κ. Σπυρόπουλος.

«Εχει δικομανία ο άνθρωπος και θέλει να φαίνεται…»

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Καραΐσκος φέρεται εκνευρισμένος από τη διάσταση που έχει πάρει το θέμα και σε στενό του κύκλο φημολογείται πως θεωρεί υπεύθυνο τον Στάθη Κολλιόπουλο: «Εχει δικομανία ο άνθρωπος και θέλει να είναι στη δημοσιότητα. Είναι υποψήφιος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και φαίνεται πως έχει κολλήσει δικομανία. Τι άλλο να πω;».

Οσον αφορά τον Παρ. Σπυρόπουλο, λέει: «Κάποιοι μπήκαν στον χώρο, έβγαλαν φωτογραφίες τις μέρες που τα είχαμε συσσωρεύσει για να τα φορτώσουμε και να τα μεταφέρουμε, και πάνε να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Βρέθηκε στο πλευρό του κ. Κολλιόπουλου κι ένας σύμβουλος από την αντιπολίτευση. Το θέμα είναι γιατί να δημιουργούμε προβλήματα χωρίς να υπάρχουν;».

