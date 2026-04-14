«Έχω δεχτεί εργασιακό bullying, κάποιοι άνθρωποι μου έβαλαν επίτηδες εμπόδια», αποκαλυπτικός ο Κώστας Μαρτάκηςς

«Έχω δεχτεί εργασιακό bullying, κάποιοι άνθρωποι μου έβαλαν επίτηδες εμπόδια», αποκαλυπτικός ο Κώστας Μαρτάκης
14 Απρ. 2026 20:31
Ο Κώστας Μαρτάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι του έβαζαν επίτηδες εμπόδια στην καριέρα του τονίζοντας ότι έχει δεχτεί εργασιακό bullying.

Συγκεκριμένα ο δημοφιλής τραγουδιστής, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 14 Απριλίου, εξήγησε πως αντιμετώπισε δυσκολίες στη δουλειά του και γι’ αυτό αποτραβήχτηκε για κάποιο διάστημα, στην προσπάθειά του να βρει το κέντρο του.

Ο Κώστας Μαρτάκης ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της πορείας του στον χώρο της μουσικής, υπήρξαν πρόσωπα που δεν τον συμπαθούσαν και συνεχίζουν να τον αντιπαθούν: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν με συμπαθούν. Κι όμως. Έχω δεχτεί εργασιακό bullying. Αντιμετώπισα δυσκολίες στη δουλειά μου, στο να μην μπορείς να δουλέψεις σε κάποιο σχήμα, στο να μην μπορείς να κάνεις συναυλίες… Όταν μαθαίνεις ότι κάνεις κάτι και βρίσκεις άλλα πράγματα μπροστά σου, ενώ είναι όλα φτιαγμένα… Κάποιοι άνθρωποι μου έβαλαν επίτηδες εμπόδια», είπε.

Για τον τρόπο που αντιμετώπισε την κατάσταση αυτή, ο τραγουδιστής εξήγησε: «Δεν αποχώρησα ποτέ ακριβώς από τον χώρο. Συνέχισα να κάνω συναυλίες και να βγάζω τραγούδια απλά αποτραβήχτηκα από το έντονο της δημοσιότητας. Πλέον βγαίνουν νέοι καλλιτέχνες, πιο νέοι, μεγαλώνουν και οι δικοί μου φαν, οπότε έχει πάει αλλού η προσοχή. Γιατί έχω ζήσει και εγώ αυτή την τρέλα να μου τραβάνε μπλουζάκια, τούφες από μαλλιά, να είναι κάτω από το σπίτι μου, να μου κλέβουν τις πινακίδες. Μεγαλώνοντας, οι άνθρωποι που σε ακολουθούν ηρεμούν και απλά σε ακούνε. Εγώ αποτραβήχτα ηθελημένα για να βρω το κέντρο μου».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Κώστας Μαρτάκης μίλησε για τη συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αποκαλύπτοντας ένα ατύχημα που είχαν πάνω στη σκηνή: «Έχω συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Ο Κωνσταντίνος τότε ήταν πιο ψαρωμένος, τώρα σαρώνει πάνω στη σκηνή. Νομίζω τον βοήθησα λίγο να χαλαρώσει. Τότε είχαμε και ένα ατύχημα πάνω στη σκηνή που γλιστρήσαμε γιατί τον χτύπησα και μετά πέσαμε κάτω. Εκείνος σηκώθηκε κατευθείαν πάνω για να μην τσαλακωθεί και εγώ έβριζα», είπε.

