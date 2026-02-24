«Εχω σκεφτεί να φύγω από τη Γαστούνη» λέει ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα Ρομά ΒΙΝΤΕΟ

Ο περιπτέρας που ξυλοκοπήθηκε άγρια μαζί με τον ανήλικο γιο του, πήρε την απόφαση να βάλει λουκέτο στην επιχείρηση.

24 Φεβ. 2026 17:06
Pelop News

Δεν απόκλειει πλέον ούτε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη Γαστούνη, ο περιπτέρας που μαζί με τον ανήλικο γιο του, ξυλοκοπήθηκαν άγρια από ομάδα 15 ρομά, όταν απέτρεψαν απόπειρα κλοπής από ανήλικο ομόφυλο τους, ενώ ήδη πήρε την απόφαση να βάλει λουκέτο στην επιχείρηση του.

Όπως περιγράφει, οι συνεχόμενες κλοπές και οι τραμπουκισμοί είχαν ήδη εξαντλήσει την υπομονή του.

«Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό αφού γλίτωσα… Δεν ξεπερνιέται με τίποτα αυτό το πράγμα… Να σε χτυπάνε 15 άτομα, ξεπερνιεται; Με τίποτα. Και όχι εμένα, το παιδί σκέφτομαι» είπε μιλώντας στο protothema.gr.

«Ολα έγιναν πολύ γρήγορα. Επειδή έχω δεχτεί τόσες πολλές κλοπές, τόσους πολλούς τραμπουκισμούς. Ξεχείλισε το ποτήρι η υπομονή μου, όταν με κλέψανε μπροστά στα μάτια μου… Πήρα την αστυνομία και μέχρι να έρθει η αστυνομία έγινε, ό,τι έγινε. Έχω οργή και μετά από αυτό πήρα την απόφαση να κλείσω το περίπτερο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα του παιδιού μου, η δική μου; Γιατί τι να το κάνω; Έχω σκεφτεί να φύγω και από τη Γαστούνη ακόμα» πρόσθεσε.

