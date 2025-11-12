«Έχω τιμηθεί από ΔΟΕ και Σάμαρανκ. Σαν δεν ντρέπονται»! Αστραπές και βροντές Φούρα για το «κόψιμο» του από την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία

Με ανάρτησή του στο προφίλ του στο Facebook ο Αχαιός πρώην υπουργός Αθλητισμού Ανδρέας Φούρας γνωστοποίησε ότι απορρίφθηκε το αίτημα του να είναι λαμπαδηδρόμος! Ακολούθως στο καυστικό σχόλιό του άστραψε και βρόντηξε καταλήγοντας «Σαν δεν ντρέπονται»!

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο σχετικό post έχουν ως εξής:

«Είχα την φιλοδοξία για μια ακόμη φορά να τρέξω κρατώντας την Ολυμπιακή δάδα. Το κριτήριο κατά την ΕΟΕ ήταν η προσφορά του λαμπαδηδρόμου στον αθλητισμό. Δεν κρίθηκα άξιος για αυτό η αίτησή μου απορρίφθηκε.

Και ας έχω τιμηθεί με το ανώτατο βραβείο προσφοράς στον αθλητισμό από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή από τον ίδιο τον Σάμαρανκ, και ας έχω εκδόσει το προεδρικό διάταγμα με το οποίο ργανώνεται και λειτουργεί η ίδια η ΕΟ Ε και ας το κτήριο που στεγάζει την ΕΟΕ μπορεί να ήταν ακόμη γιαπί αν δεν το έπαιρνα στις πλάτες μου άστα να πάνε….. έχω να πω άλλα 100 αν … ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ!!!»

