Εχουμε… Βασίλισσα! Η Μαρίζα Φλωράτου στο θρόνο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η Μαρίζα Φλωράτου είναι η νέα Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, όπως αποφάσισε η επιτροπή επιλογής της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, έπειτα από τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η επιλογή της δεν βασίστηκε μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά σε ένα σύνολο ποιοτικών χαρακτηριστικών που αντανακλούν το πνεύμα, την ιστορία και τις αξίες του Πατρινού Καρναβαλιού.

Σύμφωνα με την επιτροπή, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η προσωπικότητα της Μαρίζας Φλωράτου, η ενεργή και διαχρονική σχέση της με τον θεσμό, καθώς και ο ισχυρός δεσμός της με την πόλη της Πάτρας. Στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για τον ρόλο της Βασίλισσας, η οποία καλείται να εκπροσωπήσει το Πατρινό Καρναβάλι τόσο εντός όσο και εκτός πόλης.

Η Μαρίζα Φλωράτου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα και η ζωή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον παλμό του Καρναβαλιού. Σπουδές της περιλαμβάνουν την ισπανική γλώσσα και φιλολογία, καθώς και τη φυσικοθεραπεία, ενώ μιλά Αγγλικά και Ισπανικά. Η ενασχόλησή της με τον χορό είναι πολυεπίπεδη, καθώς έχει δραστηριοποιηθεί ως χορεύτρια και χορογράφος σε σχολές, ωδεία και σχολεία, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική έκφραση με τη γνώση του σώματος και της κίνησης. Παράλληλα, έχει ενεργή παρουσία στον χώρο της φυσικοθεραπείας και σημαντική προσφορά στον εθελοντισμό.

Η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι δεν είναι περιστασιακή, αλλά βιωματική και συνεχής. οπως η ίδια χαρακτηριστικά αναφέρει, έχει νιώσει τη χαρά και την ενέργεια του Καρναβαλιού από τότε που βρισκόταν ακόμη στην κοιλιά της μητέρας της, κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης της. Από την επόμενη κιόλας χρονιά και κάθε χρόνο, συμμετέχει ενεργά στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, είτε ως μέλος πληρωμάτων στις παρελάσεις είτε ως χορεύτρια σε θεάματα όπως το «Οι Σχολές Χορού παρουσιάζουν…» και σε άλλες δράσεις του θεσμού.

Η επιλογή της ως Βασίλισσα έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας μακρόχρονης σχέσης αγάπης, συμμετοχής και προσφοράς. Η ίδια δηλώνει ότι περιμένει με μεγάλη χαρά την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και ότι, από την τιμητική θέση της Βασίλισσας, θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό, τιμώντας τον θεσμό και τους Πατρινούς.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ευχαριστεί θερμά όλες τις υποψήφιες που κατέθεσαν συμμετοχή, αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον, την αγάπη και τη διάθεσή τους να στηρίξουν τον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της πόλης.

Η ανάδειξη της Μαρίζας στη θέση της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 σηματοδοτεί τη σύνδεση του θεσμού με ανθρώπους που τον έχουν ζήσει από μέσα και τον υπηρετούν με συνέπεια και αγάπη. Η παρουσία της αναμένεται να προσδώσει φρεσκάδα, αυθεντικότητα και δυναμισμό στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, λειτουργώντας ως πρέσβειρα της χαράς, της δημιουργικότητας και της εξωστρέφειας που χαρακτηρίζουν το Πατρινό Καρναβάλι. Με σεβασμό στην παράδοση αλλά και με σύγχρονη ματιά, η νέα Βασίλισσα καλείται να εκπέμψει το μήνυμα της συμμετοχής, της συλλογικότητας και της γιορτής, αξίες που αποτελούν την καρδιά του κορυφαίου πολιτιστικού γεγονότος της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



