Εχουμε… Βασίλισσα! Η Μαρίζα Φλωράτου στο θρόνο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Χθες έλαβε και το πτυχίο Φυσικοθεραπείας

Εχουμε... Βασίλισσα! Η Μαρίζα Φλωράτου στο θρόνο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Χθες το απόγευμα, η φετινή Βασίλισσα Μαρίζα Φλωράτου, πήρε το πτυχίο της Φυσικοθεραπεύτριας
15 Ιαν. 2026 13:00
Pelop News

Η Μαρίζα Φλωράτου είναι η νέα Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, όπως αποφάσισε η επιτροπή επιλογής της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, έπειτα από τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η επιλογή της δεν βασίστηκε μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά σε ένα σύνολο ποιοτικών χαρακτηριστικών που αντανακλούν το πνεύμα, την ιστορία και τις αξίες του Πατρινού Καρναβαλιού.

Σύμφωνα με την επιτροπή, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η προσωπικότητα της Μαρίζας Φλωράτου, η ενεργή και διαχρονική σχέση της με τον θεσμό, καθώς και ο ισχυρός δεσμός της με την πόλη της Πάτρας. Στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για τον ρόλο της Βασίλισσας, η οποία καλείται να εκπροσωπήσει το Πατρινό Καρναβάλι τόσο εντός όσο και εκτός πόλης.

Η Μαρίζα Φλωράτου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα και η ζωή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον παλμό του Καρναβαλιού. Σπουδές της περιλαμβάνουν την ισπανική γλώσσα και φιλολογία, καθώς και τη φυσικοθεραπεία, ενώ μιλά Αγγλικά και Ισπανικά. Η ενασχόλησή της με τον χορό είναι πολυεπίπεδη, καθώς έχει δραστηριοποιηθεί ως χορεύτρια και χορογράφος σε σχολές, ωδεία και σχολεία, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική έκφραση με τη γνώση του σώματος και της κίνησης. Παράλληλα, έχει ενεργή παρουσία στον χώρο της φυσικοθεραπείας και σημαντική προσφορά στον εθελοντισμό.

Η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι δεν είναι περιστασιακή, αλλά βιωματική και συνεχής. οπως η ίδια χαρακτηριστικά αναφέρει, έχει νιώσει τη χαρά και την ενέργεια του Καρναβαλιού από τότε που βρισκόταν ακόμη στην κοιλιά της μητέρας της, κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης της. Από την επόμενη κιόλας χρονιά και κάθε χρόνο, συμμετέχει ενεργά στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, είτε ως μέλος πληρωμάτων στις παρελάσεις είτε ως χορεύτρια σε θεάματα όπως το «Οι Σχολές Χορού παρουσιάζουν…» και σε άλλες δράσεις του θεσμού.

Η επιλογή της ως Βασίλισσα έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας μακρόχρονης σχέσης αγάπης, συμμετοχής και προσφοράς. Η ίδια δηλώνει ότι περιμένει με μεγάλη χαρά την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και ότι, από την τιμητική θέση της Βασίλισσας, θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό, τιμώντας τον θεσμό και τους Πατρινούς.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ευχαριστεί θερμά όλες τις υποψήφιες που κατέθεσαν συμμετοχή, αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον, την αγάπη και τη διάθεσή τους να στηρίξουν τον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της πόλης.

Η ανάδειξη της Μαρίζας στη θέση της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 σηματοδοτεί τη σύνδεση του θεσμού με ανθρώπους που τον έχουν ζήσει από μέσα και τον υπηρετούν με συνέπεια και αγάπη. Η παρουσία της αναμένεται να προσδώσει φρεσκάδα, αυθεντικότητα και δυναμισμό στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, λειτουργώντας ως πρέσβειρα της χαράς, της δημιουργικότητας και της εξωστρέφειας που χαρακτηρίζουν το Πατρινό Καρναβάλι. Με σεβασμό στην παράδοση αλλά και με σύγχρονη ματιά, η νέα Βασίλισσα καλείται να εκπέμψει το μήνυμα της συμμετοχής, της συλλογικότητας και της γιορτής, αξίες που αποτελούν την καρδιά του κορυφαίου πολιτιστικού γεγονότος της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:38 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κατηγορηματικό «όχι» στον μαζικό εμβολιασμό – Οι 7 απαντήσεις της Εθνικής Επιτροπής στους ισχυρισμούς
15:33 Η καλλιτεχνική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ σε καμπ με τη Χριστίνα Θαλασσινίδου
15:30 Κυρανάκης: «Νέες υποδομές, νέα τρένα, νέοι σταθμοί» – Το σχέδιο για τον νέο ελληνικό σιδηρόδρομο και τα ορόσημα έως το 2027
15:22 Ο νεότερος ασθενής με άνοια στη Βρετανία πέθανε στα 24 – Η σπάνια περίπτωση του Αντρέ Γιάρχαμ
15:14 Νίκος Πλακιάς: Γιατί θεωρεί λάθος την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού
15:00 Δημοτικά τέλη Πάτρας: Μάχη για να αποφευχθούν αυξήσεις – Προσπάθειες κατάρτισης σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον
14:57 Επίδοση εισαγγελικής διάταξης στον Κώστα Ανεστίδη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
14:55 Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο
14:49 Δραματική μάχη για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές και κινδυνεύει με τετραπληγία
14:45 Πράσινο φως για Chevron–HELLENiQ Energy: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων
14:41 Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού
14:38 Μαρινάκης: «Καμία ποινική ευθύνη για Βορίδη και Αυγενάκη» – Απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, εμβολιασμούς, Τουρκία και δημοσκοπήσεις
14:34 Στο τιμόνι της φρεγάτας «Κίμων» ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης – Η πρώτη Belharra στον ελληνικό Στόλο
14:30 Κοπή βασιλόπιτας από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
14:27 Ζωντανά από το ΙΟΝΙΑΝ η Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:24 Χωρίς αγροτικό μπλόκο πλέον το Αγγελόκαστρο: Επανέρχεται πλήρως η κυκλοφορία
14:20 Πάτρα: Καταγγελία για παρεμβάσεις στις εκλογές του Σωματείου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
14:16 «Πάγωσε» την τελευταία στιγμή η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Τα σενάρια πίσω από την κίνηση Τραμπ
14:07 Κυρανάκης: Νέα τρένα, πλήρης ασφάλεια και Αθήνα–Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες έως το 2026
14:00 Αιτωλοακαρνανία: Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο – «Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή», δείτε το συγκινητικό ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ