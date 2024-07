Economist για Μπάιντεν: «Η αδυναμία του αποκαρδιωτική, η συγκάλυψη που ακολούθησε τοξική»

Mετά την τελευταία, εξαιρετικά απογοητευτική, εμφάνισή του στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι «φωνές» ζητούν από Τζο Μπάιντεν την αποχώρησή του από την κούρσα της διεκδίκησης μίας ακόμη θετείας στην ηγεσία της χώρας, αυξάνονται.

Μία από αυτές και του Economist.

«Δεν γίνεται να διοικήσεις μια χώρα» (No Way to Run A Country) είναι ο τίτλος του εξωφύλλου του Economist, το οποίο με μία απαξιωτική εικονογράφηση καλεί ουσιαστικά τον Τζο Μπάιντεν να κάνει πίσω και να αποχωρήσει από τη «μάχη» για την προεδρία των ΗΠΑ.

Τον τίτλο του εξωφύλλου συνοδεύει ένα «πι», το γνωστό βοήθημα που χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι για να περπατούν, ως δυσκίνητοι πλέον.

Με αυτό το δηκτικό σχόλιο, ο Economist τοποθετείται ξεκάθαρα για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να διεκδικήσει την παραμονή του στην εξουσία. Αυτό, λίγες ημέρες μετά την τηλεμαχία απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε πυροδοτήσει πλήθος ανάλογων σχολίων.

The presidential debate was awful for Joe Biden, but the cover-­up has been worse. The dishonesty of his campaign provokes contempt. He must withdraw https://t.co/hxzUalNiC0 pic.twitter.com/BrOqkKeiBG

— The Economist (@TheEconomist) July 5, 2024