ΕΔΕ για το λάθος φάρμακο στο “Αττικόν”: Τι εξετάζει το νοσοκομείο

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διατάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για το περιστατικό λανθασμένης χορήγησης φαρμάκου που σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο νοσηλεύτριες ηλικίας 48 και 55 ετών προχώρησαν κατά λάθος στη χορήγηση αντιβιοτικού σε 22χρονη ασθενή, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στη θεραπευτική της αγωγή. Η γυναίκα παρουσίασε αλλεργική αντίδραση και μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική παρακολούθηση.

Οι δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και, με εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθερες μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Παράλληλα, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας της 22χρονης.

Το φάρμακο, όπως προέκυψε, προοριζόταν για άλλον ασθενή του ίδιου θαλάμου. Η διοίκηση του νοσοκομείου ερευνά το περιστατικό σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις ή ελλείψεις στη διαδικασία ελέγχου και χορήγησης φαρμάκων.

