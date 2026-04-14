Εδεσσα: Η υδάτινη πόλη, τι να δείτε

Πλέον το Πάσχα του 2026 ανήκει στο παρελθόν και οι προτάσεις μας θα αφορούν προορισμούς που ενδείκνυνται για την περίοδο της άνοιξης.

H σημερινή μας επιλογή είναι η Εδεσσα. Ξεχωριστή, με καταρράκτες μέσα σε αστικό περιβάλλον και τη σπουδαίας μακεδονικής αρχιτεκτονικής συνοικία Βαρόσι, η Εδεσσα είναι ένας υπέροχος προορισμός.

Η όμορφη πόλη της Πέλλας είναι προικισμένη από τη φύση με πολλά νερά -συνεπώς και πράσινο. Ολες οι πινακίδες και όλοι ο δρόμοι οδηγούν στο σπουδαιότερο αξιοθέατο, που είναι στο επίκεντρό της: Tους καταρράκτες στο ομώνυμο γεωπάρκο που εκτείνεται σε 100.000 τ.μ. και το διασχίζει ο Εδεσσαίος ποταμός (παλαιότερα λεγόταν Βόδας και η πόλη Βοδενά). Οι καταρράκτες θεωρούνται οι μεγαλύτεροι των Βαλκανίων και βρίσκονται στο λεγόμενο «Φρύδι του βράχου». Το νερό έρχεται από τις πηγές του υγροτόπου Αγρας-Βρυτών-Νησίου, που με τη σειρά τους τροφοδοτούνται από τα χιόνια του βουνού Βόρας με ψηλότερη κορυφή το Καϊμακτσαλάν.

Το σπουδαιότερο αξιοθέατο είναι ο διάσημος και θεαματικός καταρράκτης Κάρανος, που πήρε το όνομά του από τον γενάρχη του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας και τα βράδια φωταγωγείται. Κατεβαίνοντας διαδρόμους και σκαλοπάτια θα τον δείτε από κοντά και θα συγκλονιστείτε από τον βροντερό ήχο και τη δύναμή του. Το νερό κυλάει από ύψος 70 μέτρων, δημιουργώντας σύννεφα από υδρατμούς και ουράνια τόξα που δημιουργούν οι ακτίνες του ήλιου. Χάρη στην εναπόθεση διαλυμένου ασβεστόλιθου πάνω στα βρύα που αναπτύσσονται κάτω από τους καταρράκτες, έχει δημιουργηθεί ένα σπήλαιο κάτω από τον καταρράκτη που είναι επισκέψιμο.

Την πορεία αυτών των υδροκίνητων μονάδων θα ανασυνθέσετε περπατώντας στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού, την περιοχή των Μύλων, όπως είναι γνωστή. Είναι ένα μοναδικό σε έκταση σύμπλεγμα πρωτοβιομηχανικών κτηρίων και εργοστασίων μέσα στο οποίο βρίσκονται αναστηλωμένοι υδροκίνητοι μύλοι και διάφορες μονάδες παραγωγής.

Στη βόλτα που θα κάνετε στο ομορφότερο κομμάτι της Εδεσσας που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην περιοχή των Μύλων, θα δείτε υπέροχα παλιά σπίτια χαρακτηριστικής μακεδονικής αρχιτεκτονικής -τον μοναδικό πυρήνα του ιστορικού κέντρου της πόλης που διατηρείται. Σώζονται περίπου 85 -αυτά που απέμειναν δηλαδή μετά την πυρπόληση της πόλης από στρατεύματα Γερμανών και Ιταλών το 1943-4.

