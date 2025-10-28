Έδεσσα: Μαθητές χάρισαν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο – Η πιο όμορφη πράξη αγάπης της χρονιάς ΒΙΝΤΕΟ

Μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς συγκίνησε την Έδεσσα, όπου μαθητές και μαθήτριες αποφάσισαν να χαρίσουν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο, συμμετέχοντας σε μια πρωτοβουλία που έχει πλέον γίνει θεσμός στην πόλη.

Η δράση ξεκίνησε το 2016–2017 από την καθηγήτρια του ΕΠΑΛ Έδεσσας, Δέσποινα Στεφανίδου, η οποία μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα για τη δύναμη και τη συγκίνηση πίσω από αυτή την προσπάθεια.

«Δεν είναι μόνο οι μαθήτριες του ΕΠΑΛ, αλλά και οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν. Η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από το 2021, η δράση πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, ύστερα από αίτημα των ίδιων των κατοίκων της πόλης. «Ξεκίνησε ως έκφραση προσωπικού βιώματος και έγινε ανάγκη για προσφορά. Αφού μπορούσαμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο, αποφασίσαμε να το κάνουμε» εξήγησε η κ. Στεφανίδου.

Για τη δημιουργία μιας μόνο περούκας απαιτούνται είκοσι κοτσίδες — γεγονός που κάνει τη συμβολή κάθε μαθητή και μαθήτριας ακόμη πιο σημαντική. «Η τράπεζα μαλλιών πρέπει να είναι τεράστια για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του νομού, και μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εκτός νομού», πρόσθεσε η εκπαιδευτικός.

Μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στα βιβλία, αλλά ανθίζει μέσα από πράξεις προσφοράς, ενσυναίσθησης και αγάπης.





