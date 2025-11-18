Εδιμβούργο: Πολιτισμός και ιστορία, τι να δείτε

Ιδανική εποχή για να την επισκεφτείς, για πολλούς είναι το φθινόπωρο

Εδιμβούργο: Πολιτισμός και ιστορία, τι να δείτε
18 Νοέ. 2025
Η σημερινή μας επιλογή είναι το Εδιμβούργο της Σκωτίας. Αυτό που το καθιστά τόσο ξεχωριστό, ένα πλέον σπάνιο και δυσεύρετο χαρακτηριστικό, είναι η αυθεντικότητά του.

Το Εδιμβούργο που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και περισσότερους τουρίστες απαιτεί ένα άνετο ζευγάρι παπούτσια για τα σκαλιά και τις ανηφόρες, ένα κασμιρένιο κασκόλ τυλιγμένο ζεστά στον λαιμό και μια στάση στο Bon Papillon για τα πιο νόστιμα scones της πόλης. Αυτά είναι η τέλεια αρχή για μια μέρα γεμάτη ανακαλύψεις στη σκωτσέζικη πρωτεύουσα.
Η πόλη χωρίζεται σε δύο μέρη: την Παλιά και τη Νέα Πόλη. Ωστόσο, το βλέμμα του ταξιδιώτη μαγνητίζει αμέσως το Κάστρο του Εδιμβούργου, που δεσπόζει περήφανα πάνω στον βράχο, σαν φύλακας της ιστορίας και του μύθου.
Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα, πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια, μια ηφαιστειακή έκρηξη δημιούργησε το Castle Rock, το οποίο φαίνεται να κατοικείται ήδη από το 850 π.Χ. Η κατασκευή του κάστρου ολοκληρώθηκε τον 12ο αιώνα, και ο επισκέπτης, «σκαρφαλώνοντας» τον απόκρημνο λόφο στον οποίο δεσπόζει, ξεκινά ένα ταξίδι στα βήματα ιπποτών, βασιλιάδων και βασιλισσών.
Περνώντας την πύλη και βαδίζοντας στο εσωτερικό των επιβλητικών τειχών, ξεδιπλώνεται μια εντυπωσιακή συλλογή από κτίρια-μουσεία.
Στην ιστορική κατοικία του Κάστρου του Εδιμβούργου φυλάσσονται τα παλαιότερα βασιλικά κοσμήματα της Βρετανίας: το στέμμα, το σκήπτρο και το ξίφος του κράτους. Αυτά, φτιαγμένα από χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους, εκτίθενται στο Crown Room για το κοινό.
Μια ιδιαίτερη στιγμή για τους επισκέπτες είναι όταν οι δείκτες του ρολογιού πλησιάζουν τη μία το μεσημέρι. Κάθε μέρα από το 1861, το φρούριο ακολουθεί την παράδοση και το πυροβόλο όπλο ρίχνει τη βολή του, παρέχοντας ένα σήμα ώρας.
Ξεχωριστό σημείο είναι η περιπλάνηση στην Παλιά Πόλη, όπου η πολιτιστική κληρονομιά της Σκωτίας ξεδιπλώνεται σαν ένα ζωντανό, ανοιχτό μουσείο. Χρονολογούμενη από τους μεσαιωνικούς χρόνους, η Παλιά Πόλη παραμένει η καρδιά του Εδιμβούργου. Τα στενά, δαιδαλώδη σοκάκια, με τις μυστικές αυλές που θυμίζουν περασμένους αιώνες.

