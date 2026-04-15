ΕΕ: Έτοιμη η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για τα social media – Στο πιλοτικό σχήμα και η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη 15 Απριλίου ότι η νέα εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για τη χρήση social media είναι πλέον τεχνικά έτοιμη και θα τεθεί σύντομα σε χρήση. Την ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ επιταχύνει την επιβολή των κανόνων της απέναντι σε πλατφόρμες που, κατά την Επιτροπή, δεν προστατεύουν επαρκώς τα παιδιά στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες, η εφαρμογή θα είναι συμβατή τόσο με κινητά τηλέφωνα όσο και με υπολογιστές και θα επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους με ανώνυμο τρόπο, χρησιμοποιώντας επίσημα έγγραφα όπως διαβατήριο ή ταυτότητα. Η Κομισιόν τη χαρακτηρίζει βασικό εργαλείο για την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων προστασίας ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες όπου το σύστημα δοκιμάζεται ήδη πιλοτικά, μαζί με τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Δανία και την Κύπρο. Παράλληλα, η Κομισιόν προχωρά στη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού συντονισμού, ώστε η επαλήθευση ηλικίας να μπορεί να λειτουργεί με ενιαίο τρόπο στα εθνικά συστήματα.

Στη συνέντευξη Τύπου, η φον ντερ Λάιεν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που συνδέονται με τον χρόνο που περνούν τα παιδιά στις πλατφόρμες, μιλώντας για εθιστικό σχεδιασμό, ατελείωτο scrolling, σύντομα βίντεο και εξαιρετικά εξατομικευμένο περιεχόμενο. Η πρόεδρος της Επιτροπής υποστήριξε ότι, παρότι η τεχνολογία προσφέρει σημαντικές δυνατότητες σε μάθηση και επικοινωνία, συνοδεύεται και από σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Σε πολιτικό επίπεδο, η συζήτηση στην Ευρώπη έχει ήδη ξεφύγει από το στάδιο της απλής ανησυχίας. Ολο και περισσότερες χώρες εξετάζουν ή προωθούν εθνικούς περιορισμούς στη χρήση social media από ανηλίκους, ακολουθώντας σε διαφορετικό βαθμό το παράδειγμα της Αυστραλίας. Σύμφωνα με το Reuters, η Ελλάδα έχει ήδη ανακοινώσει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα προχωρήσει σε απαγόρευση χρήσης social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, στο πλαίσιο εθνικής πρωτοβουλίας που θα πρέπει να υποστηριχθεί και από αποτελεσματικό έλεγχο ηλικίας.

Ωστόσο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ακόμη δεσμευτική πανευρωπαϊκή νομοθεσία που να επιβάλλει ενιαίο ηλικιακό όριο. Υπάρχει πολιτική πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ψήφισμα υπέρ της θέσπισης ελάχιστης ηλικίας 16 ετών για πρόσβαση στα social media, αλλά προς το παρόν αυτό δεν έχει μετατραπεί σε υποχρεωτικό κανόνα για όλα τα κράτη-μέλη.

Με απλά λόγια, αυτό που αλλάζει άμεσα δεν είναι ότι ενεργοποιείται ήδη μια ενιαία ευρωπαϊκή απαγόρευση, αλλά ότι η ΕΕ βάζει στο τραπέζι το βασικό εργαλείο που χρειάζονταν τα κράτη και οι πλατφόρμες για να εφαρμοστούν στην πράξη οι έλεγχοι ηλικίας. Και αυτό ακριβώς δίνει πλέον νέα ώθηση στις χώρες, όπως η Ελλάδα, που θέλουν να προχωρήσουν σε πιο αυστηρή ρύθμιση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



