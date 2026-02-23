ΕΕ–ΗΠΑ: «Πάγωμα» στην εμπορική συμφωνία μετά την απόφαση για τους δασμούς Τραμπ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τη διακοπή της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ.

ΕΕ–ΗΠΑ: «Πάγωμα» στην εμπορική συμφωνία μετά την απόφαση για τους δασμούς Τραμπ
23 Φεβ. 2026 14:24
Pelop News

Σε «πάγωμα» οδηγείται η διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσανατολίζεται στη διακοπή των σχετικών διαδικασιών εν αναμονή περαιτέρω διευκρινίσεων για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη συνδέεται με πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν παράνομοι οι δασμοί που είχε επιβάλει η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση αυτή φαίνεται να επηρεάζει άμεσα το κλίμα των διαπραγματεύσεων και τις ισορροπίες στο εμπορικό μέτωπο ΕΕ–ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα εισηγηθεί την αναστολή της διαδικασίας επικύρωσης κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου. Σύμφωνα με ευρωβουλευτές από τις βασικές πολιτικές ομάδες, η πρόταση αναμένεται να τύχει ευρείας υποστήριξης.

Παράλληλα, πληροφορίες διεθνών μέσων αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επιπλέον διευκρινίσεις από την αμερικανική πλευρά σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών και τη γενικότερη εμπορική στρατηγική των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επιβραδύνει σημαντικά τις εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για τη στάση της Ουάσιγκτον και τις πιθανές επιπτώσεις στη διατλαντική οικονομική συνεργασία.

