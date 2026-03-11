ΕΕ: Στο τραπέζι νέα παρέμβαση για το φυσικό αέριο με στόχο χαμηλότερο ενεργειακό κόστος

Η Κομισιόν εξετάζει πακέτο μέτρων για να περιορίσει την επίδραση του φυσικού αερίου στις τιμές του ρεύματος, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πλαφόν ή επιδότησης στην τιμή του καυσίμου.

11 Μαρ. 2026 12:43
Pelop News

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέα μέτρα για να περιορίσει την επίδραση του φυσικού αερίου στη διαμόρφωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια περίοδο που η αναταραχή στη Μέση Ανατολή έχει επαναφέρει την ανησυχία για νέο ενεργειακό σοκ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Κομισιόν προετοιμάζει διαφορετικές επιλογές, ανάμεσά τους και ένα πιθανό πλαφόν στην τιμή του αερίου.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι να μειωθεί το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν το φυσικό αέριο συνεχίζει να καθορίζει την τελική τιμή του ρεύματος. Όπως ανέφερε, η Κομισιόν επεξεργάζεται λύσεις όπως η ευρύτερη χρήση συμφωνιών αγορών ενέργειας, τα συμβόλαια επί διαφοράς, μέτρα κρατικής ενίσχυσης, αλλά και παρεμβάσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν χρηματοδότηση ή πλαφόν στην τιμή του αερίου.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου έχουν κινηθεί ανοδικά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, αν και παραμένουν χαμηλότερα από τα ακραία επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2022. Η ίδια η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι μέσα σε δέκα ημέρες σύγκρουσης το επιπλέον κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων για την Ευρώπη ανήλθε περίπου στα 3 δισ. ευρώ, δείχνοντας πόσο γρήγορα η γεωπολιτική κρίση μεταφέρεται στους λογαριασμούς ενέργειας.

Η συζήτηση για πλαφόν δεν είναι καινούρια στην Ευρώπη. Η ΕΕ είχε ήδη θεσπίσει μηχανισμό έκτακτης παρέμβασης για να περιορίζει ακραίες αυξήσεις στην αγορά φυσικού αερίου μετά την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όμως ο μηχανισμός αυτός δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να αναζητά πιο μόνιμες λύσεις για να αποσυνδέσει όσο γίνεται την τιμή του ρεύματος από τις διακυμάνσεις του φυσικού αερίου. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται και με την ευρύτερη στρατηγική για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία, καθώς η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επιστροφή στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα θα ήταν στρατηγικό λάθος για την Ευρώπη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει ποιες από τις επιλογές αυτές θα προχωρήσουν σε επίπεδο πρότασης. Προς το παρόν, το βασικό μήνυμα από τις Βρυξέλλες είναι ότι η ΕΕ θέλει να αποτρέψει νέα έκρηξη τιμών και να θωρακίσει την ευρωπαϊκή οικονομία από τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια.

