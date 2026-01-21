Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα – Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» – DATA Consultants- Synedra

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας, προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, ο οποίος στάθηκε στην αξία της αληθινής και εποικοδομητικής ενημέρωσης

Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra
21 Ιαν. 2026 15:00
Pelop News

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν το πρωί της Τρίτης ο δημοσιογραφικός Ομιλος «Πελοπόννησος» και η DATA Consultants, σε μια όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του κτιρίου του οργανισμού.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας, προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, ο οποίος στάθηκε στην αξία της αληθινής και εποικοδομητικής ενημέρωσης. Τόνισε ότι η αληθινή είδηση μετράει και ότι η δημοσιογραφία αποτελεί πολιτισμό απαραίτητο για την κοινωνία, όταν είναι σωστά δομημένη, υπηρετεί την αλήθεια και ανυψώνει τον άνθρωπο. Απευθυνόμενος δε στους εργαζομένους του δημοσιογραφικού Ομίλου, που «αγωνίζονται για την πληροφορία», ευχήθηκε δύναμη στο έργο τους και μια καλή, ευλογημένη χρονιά.

Από την πλευρά του, ο εκδότης Θεόδωρος Λουλούδης τόνισε ότι η θετική πορεία τόσο του δημοσιογραφικού Ομίλου «Πελοπόννησος» όσο και της Data Consultants δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τη σημαντική και διαχρονική προσφορά των εργαζομένων. Ο απολογισμός του 2025, όπως σημείωσε, είναι σίγουρα θετικός.

Για το 2026, υπογράμμισε ότι η διοίκηση έχει αυξημένο άγχος και ευθύνη, ώστε οι εταιρείες να πηγαίνουν καλά, με βασικό γνώμονα πάντα τους ανθρώπους τους. Τόνισε ότι η προσπάθεια δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και την ποιοτική βελτίωση, επισημαίνοντας πως η ενεργός συμμετοχή και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διοίκησης-εργαζομένων είναι απαραίτητη και εποικοδομητική για τη βελτίωση του οργανισμού.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο οργανισμός δεν έχει μόνο παρελθόν αλλά και δυναμικό μέλλον και αναφέρθηκε στα στοιχήματα του 2026 ανά εταιρεία -«Πελοπόννησος», Data Consultants και Synedra.  Κλείνοντας, ευχήθηκε υγεία και «το 2026 να σας βρει όλους πιο χαρούμενους και δυνατούς».

Οσο για τα φλουριά, της «Πελοποννήσου» έπεσαν στους Νίκο Δημόπουλο (ατελιέ) και Βίλλυ Ζέρβα (λογιστήριο), του pelop.gr στον δημοσιογράφο Απόστολο Αναστασόπουλο, του Peloponnisos FM 103,9 στον δημοσιογράφο Γιώργο Αναστασόπουλο, της DATA Consultants στην Ειρήνη Γκίζα και της Synedra στον Γιώργο Ψυχάρη.

Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα - Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» - DATA Consultants- Synedra

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:13 Αναβλήθηκε παιχνίδι του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
17:10 Κακοκαιρία: Πλημμύρες στον Κόρφο Κορινθίας ΒΙΝΤΕΟ
17:02 Πάτρα: Μητέρα ΑμεΑ προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εναντίον του Δήμου για κατάσχεση
16:54 Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche – «Εκανε το αυτοκίνητό του θανατηφόρο όπλο» είπε η εισαγγελέας
16:46 Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ναν και κόντρα στη Μακάμπι
16:38 Καταστροφές από θυελλώδεις ανέμους σε Ευηνοχώρι και Ναυπακτία – Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, σχολεία και υποδομές
16:30 Κλειστά σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα ανοίξουν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
16:22 Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός: Αιχμές σε Ευρώπη και Βρετανία για ενέργεια και γεωπολιτική – Τι είπε για τη Γροιλανδία
16:12 Γιατί το 112 για την κακοκαιρία εμφανίστηκε και σε ορισμένα POS
16:04 Πάλι στο προσκήνιο οι «χαμένες» δικογραφίες – Αύριο το Εφετείο
15:56 Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ στην Πόλη για τον αγώνα με την Εφές
15:48 Τρία ακόμη «δελφίνια» της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων
15:48 Εκδήλωση στην Πάτρα: “Η Ελλάδα στην Πρωτοπορία της Ιατρικής Έρευνας και Πράξης” – Τη Δευτέρα 26/1
15:42 Η Σενεγάλη κατακτά έναν τρομερό τελικό!
15:40 ΤτΕ: Πάνω από 36 εκατ. οι τουρίστες στο 11μηνο του 2025
15:36 Tην Κυριακή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»
15:33 Τάκης Θεοδωρικάκος: «Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας»
15:29 Τριετής παράταση της Cycling Greece – Θεσμική συνέχεια για τον ΔΕΗ Tour of Hellas
15:27 Ο Μακρόν ζήτησε από το ΝΑΤO να πραγματοποιήσει στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία
15:22 Γεωργία Μυλωνά: Η Καθλίν που βλέπει, ακούει και αντέχει στο «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ