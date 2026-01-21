Ευχές, αισιοδοξία, στοιχήματα – Κοπή πίτας στον δημοσιογραφικό όμιλο «Πελοπόννησος» – DATA Consultants- Synedra

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν το πρωί της Τρίτης ο δημοσιογραφικός Ομιλος «Πελοπόννησος» και η DATA Consultants, σε μια όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του κτιρίου του οργανισμού.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας, προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, ο οποίος στάθηκε στην αξία της αληθινής και εποικοδομητικής ενημέρωσης. Τόνισε ότι η αληθινή είδηση μετράει και ότι η δημοσιογραφία αποτελεί πολιτισμό απαραίτητο για την κοινωνία, όταν είναι σωστά δομημένη, υπηρετεί την αλήθεια και ανυψώνει τον άνθρωπο. Απευθυνόμενος δε στους εργαζομένους του δημοσιογραφικού Ομίλου, που «αγωνίζονται για την πληροφορία», ευχήθηκε δύναμη στο έργο τους και μια καλή, ευλογημένη χρονιά.

Από την πλευρά του, ο εκδότης Θεόδωρος Λουλούδης τόνισε ότι η θετική πορεία τόσο του δημοσιογραφικού Ομίλου «Πελοπόννησος» όσο και της Data Consultants δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τη σημαντική και διαχρονική προσφορά των εργαζομένων. Ο απολογισμός του 2025, όπως σημείωσε, είναι σίγουρα θετικός.

Για το 2026, υπογράμμισε ότι η διοίκηση έχει αυξημένο άγχος και ευθύνη, ώστε οι εταιρείες να πηγαίνουν καλά, με βασικό γνώμονα πάντα τους ανθρώπους τους. Τόνισε ότι η προσπάθεια δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και την ποιοτική βελτίωση, επισημαίνοντας πως η ενεργός συμμετοχή και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διοίκησης-εργαζομένων είναι απαραίτητη και εποικοδομητική για τη βελτίωση του οργανισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο οργανισμός δεν έχει μόνο παρελθόν αλλά και δυναμικό μέλλον και αναφέρθηκε στα στοιχήματα του 2026 ανά εταιρεία -«Πελοπόννησος», Data Consultants και Synedra. Κλείνοντας, ευχήθηκε υγεία και «το 2026 να σας βρει όλους πιο χαρούμενους και δυνατούς».

Οσο για τα φλουριά, της «Πελοποννήσου» έπεσαν στους Νίκο Δημόπουλο (ατελιέ) και Βίλλυ Ζέρβα (λογιστήριο), του pelop.gr στον δημοσιογράφο Απόστολο Αναστασόπουλο, του Peloponnisos FM 103,9 στον δημοσιογράφο Γιώργο Αναστασόπουλο, της DATA Consultants στην Ειρήνη Γκίζα και της Synedra στον Γιώργο Ψυχάρη.

