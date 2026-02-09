Ευχές, χαμόγελα και βραβεύσεις στην κοπή πίτας της Ολυμπιάδας

Με πολλά χαμόγελα, ευχές και βραβεύσεις σε όσους ξεχώρισαν το 2025 πραγματοποιήθηκε χθες η εκδήλωση κοπής πίτας από την Ολυμπιάδα.

Ο πρόεδρος του ΔΣ Μάρκος Θεοδωράκης στον χαιρετισμό του έκανε τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και αφαιρέθηκε και στους στόχους του Συλλόγου για το νέο έτος.

Εκτός από τις ευχές για καλή χρονιά και υγεία, η διοίκηση προχώρησε και σε βραβεύσει ανθρώπων που διακρίθηκαν το 2025.

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στους εξής:

ΣΤΙΒΟΣ: Κώστας Ντεντόπουλος, Αλέξανδρος Σκούρτης, Ηλίας Αργύρης, Ελισσαίος Μπαρδάκης, Ορέστης Εμμανουηλίδης, ομάδα 4×100μ. (Δέσποινα Μουρτά, Πολυτίμη Μαντά, Στεφανία Πετροπούλου, Μαρίνα Ζέρβα), Χάρις Ζαχαροπούλου, Γιώργος Καυκαλιάς, Δήμητρα Κατσαφλιάκα, Εφη Φατούρου.

ΒΟΛΕΙ: Νίκος Ρουμελιώτης, Σωτήρης Φερτάκης, Ανδρέας Κάβουρας, Βαϊος Γεωργιόπουλος, Χάρης Γαλάνης, Βεζύρης Μερκούρης, Γιώργος Καραγιάννης, Νίκος Παπακωνσταντόπουλος, Κώστας Παπαγιαννόπουλος, Βασίλης Παπαστασθόπουλος, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντώνης Γελάσιος, Ραφαήλ Θεοδόσης, Μάνθος Σπυρόπουλος και ο προπονητής Γιώργος Μακρυκωστας για την περσινή άνοδο της ομάδας βόλεϊ στην Α2 Εθνική.

