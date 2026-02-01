Ευχες και μηνύματα στην πίτα του Ερμή Πατρών

Με πολλά χαμόγελα, η διοίκηση του Ερμή Πατρών πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής, στην αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου Προτύπου, την καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η εκδήλωση έγινε παρουσία πλήθους κόσμου, αθλητών από τις ακαδημίες του συλλόγου και γονέων, με τον πρόεδρο του Ερμή, Γιάννη Λοτσάρη, να ευχαριστεί όλους για την πολυετή και πολύπλευρη προσφορά τους.

Το «παρών» έδωσε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος, ο οποίος έστειλε μήνυμα ειρήνης προς όλον τον κόσμο, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Ερμή, επισημαίνοντας πως αποτελεί ένα από τα λίγα πατρινά σωματεία που διατηρούν τμήματα σε όλες τις αναπτυξιακές κατηγορίες.

Επίσης παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ, Θεόδωρος Κανελλόπουλος, ο οποίος ευχήθηκε καλή χρονιά και δύναμη στους ανθρώπους του συλλόγου, τονίζοντας ότι ο Ερμής διαχρονικά πραγματοποιεί εξαιρετική δουλειά, αποτελώντας ένα ζωντανό κύτταρο για το πατρινό βόλεϊ.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του συλλόγου Ιωάννης Λοτσάρης τόνισε:

«Ο ΑΣΠ ΕΡΜΗΣ Πάτρας δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι μια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται κοινές αξίες και κοινά όνειρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους αθλητές, τους γονείς και όλους τους φίλους του συλλόγου που στηρίζουν καθημερινά αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζουμε με ενότητα, όραμα και πίστη στη δουλειά μας, με στόχο να προσφέρουμε στα παιδιά μας ένα υγιές και ποιοτικό αθλητικό περιβάλλον».

Οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν ελεύθερα, να διασκεδάσουν και να χαρούν το παιχνίδι, υπό τους ήχους μουσικής, σε μια ατμόσφαιρα που ανέδειξε τη φιλοσοφία του συλλόγου, όπου ο αθλητισμός αποτελεί πηγή χαράς, συνεργασίας και δημιουργίας.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός διευθυντής και προπονητής Γιώργος Χριστόπουλος ανέφερε:

«Για εμάς, το βόλεϊ είναι μέσο εκπαίδευσης και εξέλιξης, όχι μόνο αγωνιστικής αλλά και προσωπικής. Στόχος μας είναι να βλέπουμε τους αθλητές μας να προοδεύουν μέσα και έξω από το γήπεδο, να μαθαίνουν να συνεργάζονται και να σέβονται ο ένας τον άλλον. Αυτές οι στιγμές δείχνουν ότι η φιλοσοφία μας αποδίδει καρπούς».

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας, με οκτώ τυχερούς να κερδίζουν τα αντίστοιχα φλουριά, τα οποία συνοδεύονταν από δώρα προσφορά χορηγών του Ερμή.

* Πριν από την έναρξη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον πρόσφατο χαμό του διαιτητή Σάββα Ιορδανίδη που ήταν από τους συνιδρυτές του Ερμή.

