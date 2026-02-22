Ευχές και βραβεύσεις στην πίτα της Νάπολι Πατρών

22 Φεβ. 2026 12:09
Pelop News

Παρουσία πλήθος κόσμου εκπρόσωπων φορέων πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η εκδήλωση κοπής πίτας της Νάπολι Πατρών στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, παρουσία του ΔΣ, των ποδοσφαιριστών και πολλών φίλων του συλλόγου.
Μετά την ευλογία από τον πατήρ Ανδρέα στη συνέχεια υπήρξαν ομιλίες από τον αρχηγό της ομάδας Ανδρέα Διαμαντόπουλο και τον Βασίλη Παπαζαφείρη, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην πορεία και τους στόχους του συλλόγου. Στη συνέχεια ο πάτερ Ιωάννης ευλόγησε την πίτα και ευχήθηκε υγεία και επιτυχίες σε όλους, με δύο φλουριά να βρίσκουν τους τυχερούς της βραδιάς.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσαν οι βραβεύσεις, με τιμώμενους την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα-το βραβείο παρέλαβε ο Αντιπερειφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλο, τον Δήμο Πατρέων-τα βραβείο παρέλαβε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος και τον Γιάννη Χριστόπουλο-το βραβείο παρέλαβε ο περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Γκαβέρας- για τη στήριξή τους στο έργο του συλλόγου. Την τιμητική τους είχαν και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα που διαχρονικά προβάλλουν τη Νάπολη και τις διοργανώσεις της.

Μεταξύ άλλων βραβεύτηκε ο Απόστολος Νικολόπουλος, Τάσσος Σταθόπουλος, Γιάννης Γεωργακόπουλος, Προκόπης Κόγκος, Παναγιώτης Μάλλιος, Ηλίας Μάτσας, Νίκος Κολώνης, Βαγγέλης Γερογιάννης και Γιώργος Σωτηρόπουλος.

Η βραδιά έκλεισε με ευχές και αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, με τη Νάπολη να συνεχίζει την προσπάθειά της να κρατήσει ψηλά τη σημαία του πατραϊκού και ελληνικού beach soccer, παρά τις δυσκολίες και την περιορισμένη στήριξη που έχει μέχρι σήμερα.

