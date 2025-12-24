Ευχές προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο ενόψει Χριστουγέννων, ΦΩΤΟ

Ευχές προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο ενόψει Χριστουγέννων, ΦΩΤΟ
24 Δεκ. 2025 21:21
Ενόψει της μεγάλης εορτής της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κλήρος και ο λαός της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας προσήλθαν με αισθήματα υιικής αγάπης και σεβασμού στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως στο Αίγιο και στην αίθουσα του Θρόνου, προκειμένου να εκφράσουν τις εόρτιες ευχές τους προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο.

Στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών αυτών επισκέψεων, ευχές για την εορτή των Χριστουγέννων εξέφρασαν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως, εκπρόσωποι των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Ιερών Ναών, καθώς και τα κατηχητικά σχολεία πολλών ενοριών της περιοχής. Συγκεκριμένα, ευχές προσήλθαν για να εκφράσουν τα κατηχητικά σχολεία των Ιερών Ναών: Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου, Αγίου Ιωάννου Καλλιθέας Αιγίου, Αγίου Αλεξίου Σταφιδαλώνων Αιγιαλείας, Αγίου Αθανασίου Αιγίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Θεοπρομήτορος Άννης Συνοικισμού Αιγίου, Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Μεσσηνέζη Αιγίου, Εισοδίων της Θεοτόκου Αιγίου, Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελινούντος Αιγιαλείας, Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αβύθου Αιγιαλείας, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου Αιγιαλείας, Αγίου Δημητρίου Λόγγου Αιγιαλείας και Αγίου Παντελεήμονος Πανοράματος Αιγιαλείας.

Τον Σεβασμιώτατο επισκέφθηκαν, επίσης, για να εκφράσουν τις εόρτιες ευχές τους ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου κ. Β. Ροδόπουλος και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου κ. Γ. Μπέσκος.

Τις ευχές τους προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ιερώνυμο εξέφρασαν, επιπλέον, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, καθώς και πλήθος νέων, οικογενειών και ευλαβών χριστιανών της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίοι προσήλθαν για να λάβουν την πατρική ευλογία του Σεβασμιωτάτου.

Ιδιαιτέρως συγκινητική υπήρξε η παρουσία των διδασκόντων και των πολυάριθμων μαθητών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» , του Νεανικού Φωνητικού Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής και της Νεανικής Χορωδίας Ευρωπαϊκής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και του Χορευτικού Ομίλου Αιγίου και του Χορευτικού Συλλόγου «Χοροστάσι» Αιγίου, οι οποίοι έψαλαν τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος υποδέχθηκε εγκαρδίως και ευχαρίστησε θερμά όλους τους προσελθόντες για την αγάπη τους, αντευχόμενος το σωτήριο Φως της Γεννήσεως του Χριστού να φωτίζει τη ζωή κάθε χριστιανού, να ενισχύει την πίστη, να καλλιεργεί την ενότητα και να χαρίζει ειρήνη, ελπίδα και πνευματική προκοπή στην τοπική μας Εκκλησία.

