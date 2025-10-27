Εφερνε μέσω ΚΤΕΛ μετανάστες εργάτες γης δουλέμπορος στην Ηλεία

Οι μετανάστες από το Νεπάλ με τελικό προορισμό την Ηλεία, είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα,  μέσω των Ελληνοαλβανικών συνόρων.

Εφερνε μέσω ΚΤΕΛ μετανάστες εργάτες γης δουλέμπορος στην Ηλεία
27 Οκτ. 2025 9:59
Pelop News

Ενα ακόμα κυκλώμα εργασιακής εκμετάλλευσης μεταναστών στην Ηλεία, αποκάλυψε η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, σχετικά με μεταφορά μεταναστών στο νομό.

Εμπλεκόμενοι στην περίπτωση αυτή είναι ένας υπήκοος Πακιστάν που κατά πληροφορίες έχει τη «βάση» του στην Ηλεία και συντονίζει τις συγκεκριμένες μεταφορές και ένας ανήλικος ομοεθνής του, με ρόλο την παραλαβή αλλοδαπών και την προώθησή στην ενδοχώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com το κουβάρι της υπόθεσης, ξεκίνησε να ξετυλίγεται στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ηπειρώτικης πόλης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών της ΥΔΕΕ Ηγουμενίτσας εντόπισαν  και συνέλαβαν τέσσερις αλλοδαπές στον σταθμό του ΚΤΕΛ, την ώρα που ένας ανήλικος αλλοδαπός, που επίσης συνελήφθη, τις προμήθευε με εισιτήρια, για τη μετάβασή τους με λεωφορείο στην περιοχή της Μανωλάδας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, οι αλλοδαπές, από το Νεπάλ, εκ των οποίων οι δύο 22 ετών, και οι υπόλοιπες 23 και 31 ετών, αντίστοιχα, είχαν εισέλθει νωρίτερα παράνομα στην Ελλάδα,  μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου.

Στο ΚΤΕΛ Ηγουμενίτσας τις περίμενε ο ανήλικος, υπήκοος Πακιστάν, ηλικίας 17 ετών, ο οποίος  δρούσε για λογαριασμό και κατ΄εντολή ενός ενήλικου ομοεθνούς του, ο οποίος και  αναζητείται για να συλληφθεί.

Κατά τις πληροφορίες του Patrisnews.com, το άτομο που αναζητείται και είχε δώσει την εντολή στον ανήλικο για να διευκολύνει τις γυναίκες από το Νεπάλ στην κάθοδό τους προς το νομό, ζει και δρα στην Ηλεία και φέρεται να έχει σημαντικό ρόλο στην υποδοχή και καθοδήγηση των μεταναστών που καταφθάνουν στην περιοχή μας προκειμένου να εργαστούν σε διάφορες καλλιέργειες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, με τον ανήλικο να κατηγορείται για διευκόλυνση προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας και τις γυναίκες από το Νεπάλ για παράνομη είσοδο στη χώρα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Το ντέρμπι που έγινε πεδίο μάχης: Πέντε συλλήψεις για τη βία στο Σαραβάλι
11:35 Από το TikTok στην Πάτρα: Το “ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ” φέρνει κουίζ, χιούμορ και γνώση στο Act
11:30 Το ΕΚΑΜΕ Αιγίου στο 4ο Φεστιβάλ Κοινωνικών Φορέων ΦΩΤΟ
11:25 Το Τόκιο στρώνει «κόκκινο χαλί» για Τραμπ: Pick-ups, χρυσά δώρα και μια νέα πρωθυπουργός σε αποστολή γοητείας
11:18 Κρήτη σε αναβρασμό: Δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου – Φόβοι για βεντέτα στο Έλος Κισσάμου
11:13 Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε – Ο 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος
11:08 Το «Όχι» που έγινε σύμβολο ελευθερίας: Μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας Π. Ανδριόπουλου για την 28η Οκτωβρίου
11:00 Πάτρα – Αλκοόλ σε ανηλίκους: Οι έλεγχοι οδήγησαν σε δύο συλλήψεις
10:56 Αχινός: Η οδύσσεια της λύτρωσης στους δρόμους του Λονδίνου
10:53 Το «ΟΧΙ» της δικής μας εποχής
10:50 Φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών – Εκκενώθηκαν γραφεία ΒΙΝΤΕΟ
10:48 Πάτρα: Από τις 30/10 το BRIDGES Jazz Festival
10:45 Ο Αλέξανδρος Ρήγας θυμήθηκε τον Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»
10:41 Δένδιας: Η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτει επαρκή δύναμη αποτροπής
10:37 Τραμπ για Πούτιν: Ανάρμοστη η ανακοίνωσή του για τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ
10:35 Τα «έσπασε» άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα Λαδάδικα
10:30 Αρης Μουγκοπέτρος: Επιτυχής μία ακόμα επέμβαση στο χέρι του ΒΙΝΤΕΟ
10:26 Ανακοινώνει τους 30 πρώτους συνεργάτες του ο Τσίπρας
10:23 e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Μετά την 28η Οκτωβρίου έρχονται πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων
10:21 Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ