ΕΦΕΤ: Νέα ανακοίνωση για την ανάκληση φέτας λόγω Listeria – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Νέα δεδομένα για την υπόθεση ανάκλησης μη ασφαλούς τροφίμου γνωστοποίησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, καλώντας τους καταναλωτές σε αυξημένη προσοχή.

Η ανακοίνωση αφορά το προϊόν «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ – Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», στο οποίο έχει εντοπιστεί ο παθογόνος μικροοργανισμός Listeria monocytogenes, και έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης για την ανάκλησή του.

Ποιο προϊόν αφορά η ανάκληση

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, πρόκειται για προϊόν που παράγεται από την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. και φέρει τα εξής στοιχεία:

Αριθμός παρτίδας: 24/07/2027 (ΦΕ-2751)

Ημερομηνία παραγωγής: 24/01/2026

Ημερομηνία ανάλωσης: 24/07/2027

Το προϊόν διατέθηκε στην αγορά όχι μόνο σε μορφή χύμα (σε βαρέλι), αλλά και σε προσυσκευασμένες συσκευασίες κενού, σε διαφορετικά μεγέθη, όπως 0,5 κιλό, 1 κιλό και 3 κιλά, μέσω επιχειρήσεων λιανικής και χονδρικής πώλησης.

Κίνδυνος για τους καταναλωτές

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση της χύμα διάθεσης, καθώς ενδέχεται να μην είναι εύκολη η αναγνώριση της συγκεκριμένης παρτίδας από τους καταναλωτές.

Για τον λόγο αυτό, ο ΕΦΕΤ καλεί όσους έχουν προμηθευτεί προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ» να μην το καταναλώσουν και να επικοινωνήσουν με το σημείο αγοράς.

Όσοι έχουν αγοράσει προσυσκευασμένο προϊόν, θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά την επισήμανση και, εφόσον τα στοιχεία ταυτίζονται με τη συγκεκριμένη παρτίδα, να αποφύγουν την κατανάλωσή του.

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΦΕΤ έχει ήδη απαιτήσει την άμεση απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι συνεχίζονται.

Οι καταναλωτές καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς η παρουσία λιστέριας σε τρόφιμα μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Συμπληρωματική ανακοίνωση για την ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής του σχετικά με την ανίχνευση του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes σε τυρί «Φέτα ΒΥΤΙΝΑΣ» ( https://www.efet.gr/index.php/el/enimerosi/deltia-typou/anakleiseis-cat/item/5379-deltio-typou-acnaklisi-mi-asfaloys-proiontos-tyri-feta-logo-parousias-listeria ), ενημερώνει τους καταναλωτές για νεότερα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο και τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ – Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.»., διαπιστώθηκε ότι έχει διατεθεί στην αγορά, με τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης, δηλ. αριθμό παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026 ,όχι μόνο σε μορφή χύμα (σε βαρέλι), αλλά και σε προσυσκευασμένες μορφές (συσκευασίες κενού), σε διαφορετικά μεγέθη (ενδεικτικά 0,5 kg, 1 kg και 3 kg), μέσω διαφόρων επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου.

Δεδομένου ότι στην περίπτωση της χύμα διάθεσης (από βαρέλι) είναι πιθανό να μην είναι εφικτή η αναγνώριση της παρτίδας από τους καταναλωτές, ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόν με την ανωτέρω εμπορική ονομασία να μην το καταναλώσουν και να απευθυνθούν στο σημείο αγοράς.

Επιπλέον, οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν σε προσυσκευασμένη μορφή καλούνται να ελέγξουν την επισήμανση και σε περίπτωση που τα στοιχεία συμφωνούν με την ανακληθείσα παρτίδα, να μην το καταναλώσουν. Ενδεικτική φωτογραφία επισυνάπτεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει ήδη απαιτήσει την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



