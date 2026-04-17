ΕΦΕΤ: Οι διευκρινίσεις του για την ανάκληση φέτας λόγω μόλυνσης με λιστέρια, αφορά και συσκευασίες

Πλέον οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν σε προσυσκευασμένη μορφή καλούνται να ελέγξουν την επισήμανση και σε περίπτωση που τα στοιχεία συμφωνούν με την ανακληθείσα παρτίδα, να μην το καταναλώσουν!

17 Απρ. 2026 23:11
O Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων έδωσε έξτρα διευκρινίσεις με νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την ανίχνευση του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes σε τυρί «Φέτα Βυτίνας».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ – ΠΟΠ ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ», διαπιστώθηκε ότι έχει διατεθεί στην αγορά, με τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης, δηλ. αριθμό παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, όχι μόνο σε μορφή χύμα (σε βαρέλι), αλλά και σε προσυσκευασμένες μορφές (συσκευασίες κενού), σε διαφορετικά μεγέθη (ενδεικτικά 0,5 kg, 1 kg και 3 kg), μέσω διαφόρων επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου.

Δεδομένου ότι στην περίπτωση της χύμα διάθεσης (από βαρέλι) είναι πιθανό να μην είναι εφικτή η αναγνώριση της παρτίδας από τους καταναλωτές, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόν με την ανωτέρω εμπορική ονομασία να μην το καταναλώσουν και να απευθυνθούν στο σημείο αγοράς.

Επιπλέον, οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν σε προσυσκευασμένη μορφή καλούνται να ελέγξουν την επισήμανση και σε περίπτωση που τα στοιχεία συμφωνούν με την ανακληθείσα παρτίδα, να μην το καταναλώσουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΦΕΤ έχει ήδη απαιτήσει την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

